„Dla opozycji każdy pretekst jest dobry, żeby zakwestionować projekt ws. sądownictwa”

Dla posłów opozycji każdy pretekst jest dobry, aby zakwestionować projekt noweli ustaw sądowych – powiedział Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości odniósł się w ten sposób do wydarzeń na całonocnych obradach tej komisji.

Sejmowa debata nad projektem nowelizacji ustaw sądowych W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji niektórych ustaw sądowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Projekt ma na... zobacz więcej

Ast powiedział w Polskim Radiu 24, że podczas obrad sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, posłowie opozycji zastosowali wszystkie możliwe chwyty obstrukcji parlamentarnej.



– Nie chodziło o składanie poprawek, a wyłącznie o próbę zablokowania rozpoczęcia prac poprzez składanie wniosków formalnych – ocenił.



– Trudno się dziwić, skoro posłowie opozycji zakładają sobie za główny cel, żeby w sądownictwie było, tak ja było. Projekt ma zapobiec anarchizacji wymiaru sprawiedliwości, tak, aby jedni sędziowie nie kwestionowali statusu innych sędziów, powołanych prawomocnie przez prezydenta. Faktycznie jest to kwestionowanie prerogatyw prezydenckich. Sędziowie nie są do tego uprawnieni – oświadczył szef sejmowej komisji sprawiedliwości.



Ast wskazał też, że ciekawą poprawkę do preambuły projektu ustawy przedstawił poseł Kamil Bortniczuk, z Porozumienia.

– Preambuła tłumaczy cele ustawy, dlaczego jest ona tak ważna. Posłom opozycji nie spodobało się to. Na zasadzie kpiny próbowali ją zablokować. Zyskała jednak akceptację sejmowej komisji – zaznaczył.

Nad ranem, po całonocnych obradach sejmowa komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała projekt PiS nowelizujący ustawy sądowe. Przyjęła do niego 22 poprawki zgłoszone przez posłów PiS. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być jednak przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości.



W pierwszych godzinach posiedzenia komisji przyjęto poprawkę dotyczącą preambuły do projektu, która głosi, że nowelizacja zostaje uchwalona „w poczuciu odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości w RP (...), uznając konieczność poszanowania trójpodziału i równoważenia władz”.



Przyjęte poprawki m.in. zwiększyły kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. Wprowadzono też właściwość Izby Dyscyplinarnej SN w zakresie rozpoznawania wniosków o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów. Jednocześnie wykreślono z projektu przepis mówiący, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za „odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził TK”.



Projekt PiS m.in. wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego i za działania o charakterze politycznym. Zwiększono zakres spraw możliwych do podjęcia przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych; znaczna część projektu to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu. Mają zostać wprowadzone także zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.