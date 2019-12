„Niech pan powie dalej: wręczył w gabinecie prywatnym”. Grodzki odpiera zarzuty

Niech pan powie dalej: wręczył w gabinecie prywatnym. Można w gabinecie też pracować dla idei, ale to nie było w szpitalu – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki, pytany przez dziennikarza o zeznania córki jego pacjenta. Kobieta powiedziała, że kiedy Grodzki leczył jej ojca, miał przyjąć 2 tys. zł za przeprowadzenie operacji.

Zeznania córki pacjenta, którym zajmował się Grodzki, obecny marszałek Senatu, stały się podstawą do wszczęcia na początku grudnia przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, śledztwa dotyczącego korupcji w szpitalu Szczecin Zdunowo, którym kierował Grodzki – podało Radio Szczecin.



– W trakcie wizyty prof. Tomasz Grodzki zasugerował, że podejmie się operacji, ale to będzie kosztować – powiedziała Radiu Szczecin córka pacjenta operowanego w szpitalu.



Jak poinformowała, jej zaznania stały się podstawą do wszczęcia śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, dotyczącego korupcji w szpitalu kierowanym przez prof. Grodzkiego. Kobieta jest jednym z głównych świadków w tej sprawie.



Grodzki był pytany o doniesienia Radia Szczecin na portalu wp.pl. Do dziennikarza, który zacytował tytułowy fragment publikacji Radia Szczecin: „Córka pacjenta: tata wręczył profesorowi Tomaszowi Grodzkiemu pieniądze w kopercie”, marszałek Senatu powiedział: „Niech pan powie dalej – wręczył w gabinecie prywatnym. Można w gabinecie też pracować dla idei, ale to nie było w szpitalu. Od tego zacznijmy”.

Marszałek Senatu oświadczył, że nie będzie komentował tej sprawy.



– Mój pełnomocnik już podejmuje kroki prawne i na obecnym etapie nie dam się namówić na żadne komentarze – dodał. Pytany, co konkretnie oznaczają te kroki prawne, Grodzki odparł: „Będziemy, będę dochodzić swoich praw i będę walczył o swoje dobre imię w każdy dopuszczalny prawem sposób”.



Na pytanie, czy chodzi o kroki prawne przeciwko Radiu Szczecin, czy przeciwko „kobiecie, która mówi, że brał łapówki”, odpowiedział: „Nie wiem, kto to jest ta kobieta, więc złożyliśmy już wnioski o sprostowania do tych, którzy poprzednio mnie oczerniali”. Jak podkreślił, nie pozwoli szargać swojego dobrego imienia.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: wp.pl, Radio Szczecin, PAP

Pytany, czy podtrzymuje, że nigdy żadnej łapówki nie wziął, Grodzki zaznaczył: „Wie pan, tu opisują sytuację w gabinecie prywatnym. Jeżeli ktoś wnosi opłatę w gabinecie prywatnym, aczkolwiek to jest zupełnie co innego (...), natomiast podtrzymuję w całej rozciągłości, że nigdy nie domagałem się od ludzi pieniędzy ani nigdy nie uzależniałem żadnej operacji od wpłaty jakiejkolwiek łapówki na moją rzecz”.