Kosiniak-Kamysz: Hołownia zabierze sporo głosów PO. Cieszę się

– Cieszę się, że startuje Szymon Hołownia, bo zabierze sporo głosów tym, którzy dzisiaj mają największe szanse, czyli PO – powiedział w programie „Kwadrans polityczny” przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Szymon Hołownia to kandydat mediów. I to mediów określonych. Może to być wyraz braku wiary tych mediów w kandydatów zgłaszanych w kręgu PO –...