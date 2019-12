Pereira: Opozycję czekają duże tarcia wewnętrzne

Redaktor naczelny portalu tvp.info Samuel Pereira ocenia, że posłowie opozycji nie zdali egzaminu ze skuteczności politycznej, co znacznie zaostrzy wewnętrzną walkę w tych ugrupowaniach. W sposób szczególny dotyczy to Platformy Obywatelskiej, gdzie za dyscyplinę głosowania odpowiada Borys Budka, główny rywal Grzegorza Schetyny do funkcji przewodniczącego. – Schetynie będzie bardzo łatwo skazać jego jako odpowiedzialnego za całą sytuację – mówi Samuel Pereira.

Obserwując debatę w sprawie nowych przepisów o sądach i brak posłów opozycji, którzy mogli przegłosować odrzucenie tego punktu z porządku, redaktor naczelny portalu tvp.info powiedział, że nasuwają mu się słowa o tym, iż historia lubi się powtarzać jako farsa.



– W tym wypadku mamy to samo. Mniej więcej podobną sytuację jak w 2016 r. Jest kilka podobieństw. Było to krótko po wygranych wyborach przez PiS. Też były takie sytuacje, wtedy darcie uchwały, teraz ustawy z mównicy. Mieliśmy sytuację z wprowadzeniem mężczyzny z jakimś transparentem przez Klaudię Jachirę na galerię sejmową - mówił w TVP Info Samuel Pereira.



Przypomniał, że także wówczas wyborcy opozycji zostali zawiedzeni.



– Mieliśmy również tą wściekłość, można powiedzieć, ludzi dzień wcześniej protestowali razem z politykami opozycji, a następnego dnia zostali przez nich zawiedzeni. Wszyscy szukają drugiej Madery - chyba Grzegorz Napieralski tłumaczył się, że musiał właśnie wyjechać za granicę - podkreślił Pereira.

Teraz posłowie opozycji szukają jakiegoś wytłumaczenia, pewnej formy usprawiedliwienia. Część posłów przeprasza, a część posłów - tak jak poseł Kropiwnicki - mówi, że PiS i tak by to zrobił, „więc nas nie było”.

– To duży egzamin skuteczności w polityce. Duży prezent otrzymał Grzegorz Schetyna, bo przewodniczącym klubu Koalicji Obywatelskiej jest Borys Budka i to on odpowiada za dyscyplinę posłów w ważnych głosowaniach, i nie zdał tego egzaminu. Grzegorzowi Schetynie będzie bardzo łatwo skazać jego jako odpowiedzialnego za całą sytuację. Szczególnie, że on tego dnia zajęty był ogłoszeniem swojego startu w wewnętrznych wyborach na szefa PO – mówi redaktor naczelny portalu tvp.info.



Dodaje, że tego typu sytuacje, także w innych klubach, otwierają możliwości rozliczania poszczególnych graczy.



– W klubie PSL-Kukiz'15 i w klubie Lewica gdzie są przecież trzy ugrupowania. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość ma też zagwozdkę, jak zabezpieczać takie sytuacje na przyszłość, bo również z PiS brakowało trzydziestu paru posłów – podkreśla Pereira.



Największe tarcia czekają jednak PO.



– Na pewno będzie ich więcej. Małgorzata Kidawa-Błońska publicznie krytykowała pomysł z kandydatem w kopercie, czyli z prezydentem Jaśkowiakiem, a był to pomysł autorski Grzegorza Schetyny. Z drugiej strony mamy takie ciche strzały, jak wyciek do mediów w sprawie Fundacji Prawa, finansowanej przez PO, a związanej ze Schetyną. Nie jest tajemnicą, że za tym stoją politycy frakcji antyschetynowej czyli właśnie Joanna Mucha, Borys Budka, Bartosz Arłukowicz; więc tu z pewnością walka będzie zacięta - ocenia redaktor naczelny portalu tvp.info.