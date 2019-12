Cztery ofiary śmiertelne sztormu Elsa w Portugalii i w Hiszpanii 

Cztery osoby nie żyją po uderzeniu sztormu Elsa na Półwyspie Iberyjskim. Porywisty wiatr i intensywne opady deszczu wyrządziły liczne szkody na kilkuset drogach w Portugalii i Hiszpanii.

Dwie ofiary Elsy to Portugalczycy: kierowca ciężarówki, na którego pojazd spadło powalone drzewo i mężczyzna, którego dom zawalił się. Dwie pozostałe to Hiszpanie. Jeden stracił życie pod osuniętą ziemią, drugi został przygnieciony przez zawalony mur.



Późnym wieczorem nieprzejezdnych było w obu krajach kilkaset dróg, w tym tras szybkiego ruchu i autostrad. Głównym problemem dla kierowców są podtopienia i zalegające na drogach przeszkody, głównie połamane drzewa.



W Hiszpanii jednym z najbardziej doświadczonych przez sztorm regionów jest Galicja, na północnym zachodzie. Wieczorem pozbawionych energii elektrycznej z powodu zerwania przez wiatr sieci energetycznych było tam ponad 30 tys. gospodarstw domowych.



W niektórych częściach Hiszpanii, gdzie prędkość wiatru dochodziła w czwartek do 160 km/h, sztorm zrywał dachy z budynków i wyrywał drzewa z korzeniami. W Andaluzji na południu kraju z powodu intensywnych opadów wylało kilka rzek.



Wieczorem najtrudniejsze warunki panowały w Nervie, gdzie woda wdarła się na ulice andaluzyjskiej miejscowości, porywając auta. W niektórych częściach miasteczka poziom wody przekroczył 1,5 m.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap, iar

Wśród zamkniętych z powodu sztormu kilku portów lotniczych jest m.in. główne lotnisko Azorów im. Jana Pawła II w Funchal. Noc z czwartku na piątek spędzi tam ponad tysiąc turystów. Ruch lotniczy na atlantyckim archipelagu ma zostać przywrócony w piątek rano.