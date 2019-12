Rząd chce refundować pacjentom więcej leków

Ceny medykamentów z dopłatą będą się zmieniać co trzy miesiące, a nie co dwa – czytamy w „Rzeczpospolitej”. Ministerstwo Zdrowia chce, by na listę refundacyjną trafiło jak najwięcej leków wieloskładnikowych.

„Rzeczpospolita” dotarła do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej, która ma trafić do konsultacji wewnętrznych jeszcze przed świętem Trzech Króli. Wynika z niego, że resort zdrowia zapłaci więcej za lek dwuskładnikowy, czyli nie jak dotychczas tylko za jego droższy składnik, ale także połowę za drugi – czytamy w dzienniku.



„Rz” wskazuje, że kolejna zmiana ucieszy zarówno pacjentów i producentów. Chodzi o częstotliwość obwieszczeń refundacyjnych – zamiast sześciu mają być cztery rocznie. Listy refundacyjne będą publikowane co trzy miesiące, zapewniając pacjentom większą stabilizację.

