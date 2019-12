CBA prowadzi kontrolę w spółce Tauron Wydobycie 

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w spółce Tauron Wydobycie. Kontrola ma dotyczyć zamówień publicznych na drążenie wyrobisk górniczych i eksploatację złóż węgla kamiennego.

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA Temistokles Brodowski potwierdził, że funkcjonariusze katowickiej delegatury Biura wszczęli kontrolę w spółce, która ma siedzibę w Jaworznie. Tauron Wydobycie SA należy do Grupy Kapitałowej Tauron.



– Kontrola rozpoczęła się 21 października i planowo potrwa trzy miesiące – do stycznia 2020 r. Szef CBA ma ustawowe prawo przedłużenia jej, jednak nie więcej, jak o sześć miesięcy – powiedział Brodowski.



– Agenci przyjrzą się sektorowym zamówieniom publicznym związanym z drążeniem wyrobisk górniczych oraz podziemną eksploatacją złóż węgla kamiennego – powiedział naczelnik.



Grupa Kapitałowa Tauron to jeden z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponujący kapitałem własnym w wysokości około 18 mld zł. Grupa kontroluje ok. 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W skład grupy oprócz zajmującej się wydobyciem węgla kamiennego spółki Tauron Wydobycie SA wchodzą też m.in. Tauron Wytwarzanie – zajmująca się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i ze współspalania biomasy, Tauron Ekoenergia – odpowiedzialna za wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i Tauron Ciepło - wytwarza, sprzedaje i dystrybuuje do odbiorców energię cieplną.Tauron Dystrybucja świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej, a Tauron Sprzedaż – sprzedaje prąd klientom detalicznym.