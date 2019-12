Kobiety mniej inteligentne od mężczyzn? Iloraz oszacują testy genetyczne

Kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn, czarnoskórzy od białych, a prawicowcy od lewicowców? Specjaliści twierdzą, że w takich tezach jest więcej spekulacji niż twardej nauki; pracują nad genetycznymi testami, które mogą zrewolucjonizować tę dziedzinę.

Naukowcy uważają, że nasza inteligencja w nawet 50–70 proc. jest dziedziczona. Genetycy uczą się identyfikować zespoły genów odpowiedzialnych za sprawny rozwój i funkcjonowanie ludzkiego mózgu.



Metoda, która do tego służy to „genome-wide polygenic score” – w skrócie GPS. Dzięki niej będzie oszacować inteligencję nienarodzonego jeszcze dziecka.



Psycholodzy cytowani przez „DGP” uważają, że badanie przyszłych możliwości intelektualnych za pomocą GPS stanie się usługą konsumencką. Ich zdaniem zapłacimy za to mniej niż 100 dolarów.



Zdaniem autorów tekstu w „DGP” rewolucja w tym zakresie i tak nie da nam gwarancji życiowego sukcesu. Bo, jak wskazują, błędem jest utożsamianie wysokiej inteligencji z wysokim IQ, a wysokiego IQ z gwarancją życiowego sukcesu. I jako dowód wskazują np. Andy’ego Warhola.

źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”

Twórca pop-artu był człowiekiem sukcesu. Wartość jego majątku szacowano w 1987 r. na 220 mln dolarów, ale IQ artysty wynosiło 86. Ten przykład udowadnia, że sukces mogą odnosić także osoby uważane za niezbyt inteligentne.Grupa naukowców pod wodzą ekonomicznego noblisty Jamesa Heckmana (Uniwersytet Chicagowski) opublikowała w 2016 r. pracę, z której wynika, że IQ tłumaczy różnice w naszych dochodach zaledwie w 1–2 proc. Lepszą zapowiedzią tego, ile będziemy zarabiać, są np. oceny szkolne.