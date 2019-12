Całonocne posiedzenie sejmowej komisji . Opozycji nie udało się zablokować ustawy o sądach

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka opowiedziała się za dalszym procedowaniem projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Obrady gremium, rozpoczęte w czwartek o 19. zakończyły się w piątek po 5. rano. Dopiero po 4. posłowie zaczęli głosować poszczególne poprawki.

„38 lat od wprowadzenia przez władze komunistyczne stanu wojennego w Polsce” według posła Krzysztofa Piątkowskiego (KO) nowelizacja ustawy o sądach „wprowadza stan wojenny w wymiarze sprawiedliwości”. To tylko jeden z wielu krytycznych głosów posłów opozycji, którzy w komisji sprawiedliwości próbowali zablokować dalsze prace nad ustawą. W kuluarach słychać było rozmowy, z których wynikało, że przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości już wieczorem mieli zamiar przedłużać obrady do rana.



Między innymi zgłaszano poprawki takie, jak Krzysztofa Piątkowskiego (który chciał, by słowa o stanie wojennym wpisano do preambuły ustawy). Inną poprawkę proponował Adam Szłapka (również KO), który chciał, by tytuł traktował o „bezkarności polityków PiS”.



Poseł Piotr Zientarski (także z Koalicji Obywatelskiej twierdził, że „adwokaci mogli krytykować system komunistyczny i nic im za to nie groziło”, a teraz sędziowie „mają być zakneblowani i mają się bać”.



– Tego nie było, mówię z pełną odpowiedzialnością, w stanie wojennym, tego, co się dzieje teraz – twierdził.



Przewodniczący komisji, poseł Marek Ast, kilkakrotnie musiał ogłaszać przerwę „na ochłonięcie”. Ostatecznie po 4:15 zarządził głosowanie poprawek. Przyjęto 22 zmiany proponowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Odrzucone poprawki opozycji mają być przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie (zaplanowano je na piątek, na godzinę 9.) jako wnioski mniejszości.Projekt nowelizacji zwiększa zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych. Poszerza także kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego o rozstrzyganie spraw w przypadku procesowego kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnień do sprawowania wymiaru sprawiedliwości.Ponadto zakłada, między innymi, wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Chodzi na przykład o działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego.