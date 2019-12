Poseł PSL: nie byli na głosowaniu, bo mieli komisje. Poseł PiS: nie ma komisji podczas głosowań

– Bardzo często jest tak, że podczas naszych obrad odbywają się posiedzenia komisji, zespołów parlamentarnych – tłumaczył nieobecność na głosowaniu ws. dołączenia do porządku obrad projektu ustawy o sędziach poseł PSL Jarosław Rzepa. – Nigdy w czasie głosowań nie odbywają się komisje - zaprotestował natychmiast parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, Robert Telus.

Przedstawiciel ludowców, który był gościem programu Samuela Pereiry „Twój Wybór” na antenie TVP3, przeprosił za, jak się wyraził, „pojedyncze absencje, ale próbował je usprawiedliwić okolicznością, która - jak wynika z wypowiedzi Telusa – nie miała prawa się wydarzyć.



Inaczej niż polityk PSL do sprawy się odniosła przedstawicielka Lewicy, Julia Zimmermann – Rozumiem tę złość (wyborców na nieobecnych posłów – red.). To się nie powinno było wydarzyć. To jest nauczka, że trzeba pilnować każdej godziny obrad – powiedziała Zimmermann. Dodała, że ma nadzieję, że „taka sytuacja się w naszym klubie nie powtórzy”. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Julia Zimmermann o nieobecności posłów: to nie powinno się było wydarzyć.

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu PiS ws. zmian w sądownictwie. Na Konwencie Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec uzupełnienia porządku obrad o ten projekt, ale w głosowaniu większość sejmowa zdecydowała, że Izba zajmie się projektem.



Głosowało 394 posłów, za uzupełnieniem porządku obrad było 201, przeciw 193, nikt nie wstrzymał się od głosu. Udziału w głosowaniu nie wzięło 66 posłów, w tym 34 z PiS, 11 z Koalicji Obywatelskiej, 12 z Lewicy, 7 z PSL-Kukiz15 oraz 2 z Konfederacji.



Za uzupełnieniem porządku obrad byli tylko posłowie PiS, wszyscy pozostali głosowali przeciw. Posłowie opozycji przyznawali po głosowaniu, że wobec dużej absencji PiS można było wygrać to głosowanie, gdyby w klubach opozycyjnych była większa frekwencja. Posłowie KO zostali ukarani przez władze klubu karą pieniężną 1 tys. złotych.

Złożony przez posłów PiS projekt ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym ma m.in. wprowadzić odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz zadziałania o charakterze politycznym.Zwiększono zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, zaś znaczna część projektu to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu.