Osły z Wakandy. Rząd USA handluje z fikcyjnym krajem?

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych wymienił Wakandę – fikcyjne afrykańskie królestwo superbohatera Czarnej Pantery – jako partnera wolnego handlu.

Fikcyjne państwo znalazło się w zestawieniu opublikowanym na internetowej stronie amerykańskiego ministerstwa. Urzędnicy zamieścili wykaz, czym USA handlują z Wakandą. Na liście znalazły się między innymi krowy mleczne, kaczki i osły.



Jako pierwszy pomyłkę zauważył Francis Tseng – mieszkający w Nowym Jorku inżynier – który przeglądał listę krajów mających z Ameryką umowy o wolnym handlu. – Kiedy to zauważyłem, na początku nie wiedziałem, o co chodzi. Pomyślałem, że musiałem źle zapamiętać nazwę krainy z filmu i że pomyliłem ją z czymś innym – mówił Reutersowi.



Niedługo później Wakanda zniknęła z rządowej listy. Rzecznik Departamentu Rolnictwa tłumaczy, że państwo zostało umieszczone w internetowym wykazie przez przypadek podczas prowadzenia testów – informuje BBC.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh