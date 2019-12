Rusecka za Biejat? PiS złożył wniosek do szefowej komisji rodziny

Posłowie PiS złożyli wniosek do szefowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Magdaleny Biejat z Lewicy o zwołanie posiedzenia i dokonanie zmian w prezydium komisji, w tym na stanowisku przewodniczącego – poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Jak wynika z informacji TVP Info, posłankę Lewicy ma zastąpić Urszula Rusecka z PiS.

– Posłowie są w Sejmie po to, żeby pracować tymczasem poseł Biejat dotychczas nie zwołała posiedzenia komisji. Dlatego grupa posłów PiS zasiadających w komisji zdecydowała się na złożenie wniosku do przewodniczącej o zwołanie posiedzenia – powiedziała PAP Czerwińska.



Rzeczniczka PiS poinformowała, że ugrupowanie chce zmiany na stanowisku przewodniczącej komisji oraz rozszerzenia prezydium o jeszcze jednego wiceprzewodniczącego.



Obecnie obok Biejat, która jest przewodniczącą, w prezydium Komisji Polityki Społecznej i Rodziny jako jej wiceszefowe zasiadają dwie posłanki opozycji: Marzena Okła-Drewnowicz (KO) i Agnieszka Ścigaj (PSL-Kukiz'15) oraz dwie PiS – Urszula Rusecka i Teresa Wargocka.



Jak wynika z informacji TVP Info, to właśnie posłanka Urszula Rusecka ma objąć stanowisko szefowej komisji.



Kim jest kandydatka na nową przewodniczącą?



Rusecka w tegorocznych wyborach parlamentarnych po raz trzeci uzyskała mandat posłanki na Sejm RP. W przeszłości prowadziła m.in. działalność samorządową, związana była z Wieliczką, gdzie w latach 1998-2002 i 2006-2010 zasiadała w radzie miejskiej, następnie kierowała Zarządem Budynków Komunalnych, a w latach 2010-2014 była zastępcą burmistrza Wieliczki. Zajmowała także stanowisko pełnomocnika tamtejszego burmistrza ds. edukacji.



W wyborach do Sejmu w listopadzie 2019 roku została wybrana na kolejną kadencję, otrzymując ponad 18 tys. głosów.



Zgodnie z regulaminem Sejmu, Biejat od czasu złożenia wniosku ma 30 dni na zwołanie posiedzenia komisji, w przeciwnym razie zrobi to marszałek Sejmu.



Biejat nie jest zaskoczona



Biejat potwierdziła, że wniosek podpisany przez 17 posłów i posłanek PiS wpłynął w czwartek po południu do sekretariatu komisji. – Autorzy wniosku nie sprecyzowali, jakie konkretnie zmiany w prezydium chcą zgłaszać. Komunikowali jednak, że chodzi o odwołanie mnie ze stanowiska przewodniczącej, o co od kilku tygodni zabiegały skrajnie konserwatywne skrzydło PiS oraz Konfederacja – dodała posłanka.



– Próba odwołania mnie ze stanowiska jest kolejnym przykładem, jak Prawo i Sprawiedliwość traktuje standardy demokratyczne. Groźby odwołania usłyszałam po raz pierwszy jeszcze zanim komisja miała szansę zacząć pracę. Kierownictwo PiS nie potrafi, jak widać, dotrzymać umowy międzyklubowej i własnych zobowiązań – powiedziała Biejat.

źródło: TVP Info, PAP

Posłanka Lewicy została wybrana na szefową komisji w połowie listopada. Jej kandydaturę poparło wówczas 25 posłów, przeciw było trzech, czterech wstrzymało się od głosu.