Schetyna przeprasza. „Szefowie klubów sobie nie poradzili”

Opozycja zawiodła, przez brak zrozumienia, jak ważne to jest głosowanie – powiedział lider PO Grzegorz Schetyna, odnosząc się do nieobecności posłów opozycji na głosowaniu ws. dołączenia do porządku obrad projektu ustawy sądowej. – Przepraszam we własnym imieniu i nas wszystkich – dodał.

Lider PO powiedział w Polsat News, że „pełna mobilizacja jest ważna, szczególnie przy takich sprawach jak ta ustawa dotycząca sądów”.



Polityk zwrócił też uwagę na „brak doświadczenia młodych szefów klubów parlamentarnych”. – Borys Budka, kolega (Krzysztof Gawkowski), ale też (Władysław) Kosiniak–Kamysz. To szefowie klubów, którzy nie poradzili sobie z taką odpowiedzialnością – zaznaczył Schetyna.



W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu PiS ws. zmian w sądownictwie. Na Konwencie Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec uzupełnienia porządku obrad o ten projekt, ale w głosowaniu większość sejmowa zdecydowała, że Izba zajmie się projektem.



Głosowało 394 posłów, za uzupełnieniem porządku obrad było 201, przeciw 193, nikt nie wstrzymał się od głosu. Udziału w głosowaniu nie wzięło 66 posłów, w tym 34 z PiS, 11 z Koalicji Obywatelskiej, 12 z Lewicy, 7 z PSL–Kukiz'15 oraz 2 z Konfederacji.





Za uzupełnieniem porządku obrad byli tylko posłowie PiS, wszyscy pozostali głosowali przeciw. Posłowie opozycji przyznawali po głosowaniu, że wobec dużej absencji PiS można było wygrać to głosowanie, gdyby w klubach opozycyjnych była większa frekwencja.