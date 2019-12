Demonstracje opozycji ws. sądów mało popularne. „Demokrację ma za sobą PiS”

Choć od 4 lat opozycja przegrywa wybory za wyborami, to nie rezygnuje z demonstracji przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Frekwencja na nich nie jest imponująca. – To jest banda idiotów. Oni powinni założyć Komitet Obrony Praworządności, bo demokrację ma za sobą PiS. PiS ma większość za sobą, więc PiS ma Komitet Obrony Demokracji – skomentował taktykę totalnej opozycji poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

Dlaczego do protestów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie przyłączy się Konfederacja? – Konfederacja w sprawie sądów ma stanowisko takie, że ustawa PiS-owska jest do chrzanu. Jesteśmy przeciwko tej ustawie, ale nie chcemy się wpisywać w narrację tych wariatów od KOD-u – stwierdził Korwin-Mikke w rozmowie z portalem tvp.info.



Od kilku dni politycy KO i Lewicy zachęcają do udziału w manifestacjach. Nie przyciągają one jednak dziesiątek czy setek tysięcy ludzi. Z szacunków RMF FM wynika, że w środę w Warszawie zgromadziło się 2 tys. osób, w Krakowie 2,5 tys., a w Łodzi 3 tys. W rozmowie z Radiem Zet kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska, mimo tych informacji, mówiła o znacznie większej liczbie niż 7 tys. demonstrantów (wyliczyło to podległe warszawskiemu ratuszowi Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).



Chwilę później Kidawa-Błońska jednak przyznała. – Ja też myślałam, że będzie więcej osób, ale ludzie wychodzą. I wychodzą w małych miejscowościach, co jest bardzo ważne. Tam trzeba mieć odwagę, żeby wyjść i pokazać w społeczności, że ma się inne zdanie. Ludzie wychodzą, stoją w milczeniu, słuchają i pokazują, że wartości są ważne – stwierdziła wicemarszałek Sejmu.

– Najważniejsi politycy opozycji wzywają wszystkich Polaków na ulicę, po czym w dwumilionowej Warszawie na protest przychodzi 2-3 tysiące osób. To jest garstka. Wszyscy Polacy szykują się do Świąt – mówił nam wiceminister cyfryzacji i poseł PiS Adam Andruszkiewicz.



Politycy opozycji przyznają, że termin manifestacji nie jest dogodny. – Zawsze może być więcej ludzi, ale mobilizowanie obywateli, zainteresowanie sprawami sądów, o które od 4 lat walczymy, w środku tygodnia, w tygodniu przedświątecznym, nie jest łatwe – stwierdziła posłanka KO Paulina Hennig-Kloska.



– Zawsze może być więcej manifestantów, zawsze można zrobić coś lepiej. Istotne jest to, że Polacy protestują przeciwko temu, co się dzieje i nie chcą zawłaszczenia sądów przez PiS – mówiła posłanka Lewicy Joanna Senyszyn.



Zaskoczeni niską frekwencją nie są jednak politycy PiS-u. – Większość Polaków ma bardzo złe zdanie na temat sędziów. Ja od dłuższego czasu nie spotkałem się z jakimkolwiek słowem obrony wymiaru sprawiedliwości w Polsce – powiedział nam poseł Tomasz Rzymkowski.

– Gdyby nie mobilizacja działaczy i aktywistów Platformy i Lewicy, to frekwencja byłaby po prostu żadna, mizerna. Protesty w obronie sędziów nie znajdują w społeczeństwie wsparcia, bo sądy działały źle i działają źle w Polsce. Społeczeństwo oczekuje naprawienia sytuacji – powiedział poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.



W szeregach opozycji nie brakuje jednak optymistów. – Wyraźnie było widać ze zdjęć z góry, że tutaj stał tłum na ulicy. Nie wiem ile suma summarum, ale w całym kraju ludzie wyszli na ulicę, mimo złej pogody i zimna – mówił poseł Władysław Teofil Bartoszewski z PSL.



– Frekwencja na manifestacjach była adekwatna do powagi sytuacji. W Warszawie pod Sejmem były tysiące warszawianek, warszawiaków zaniepokojonych ustawą kagańcową. Ustawą, która wprost atakuje konstytucję, bo przecież atakiem na konstytucję jest atak na niezawisłość sędziowską – stwierdził poseł KO Michał Szczerba.



Czy wspieranie sędziów to skuteczna taktyka opozycji, która przegrywa od 4 lat wybory? – PiS nie wygrał ostatnich wyborów, jeżeli chodzi o większość oddanych głosów. Ponad milion więcej głosów było oddane na wszystkie komitety opozycyjne – odpowiedział Szczerba.