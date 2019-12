Wicepremier przyznał, że jest zakochany. „Dama z gronostajem” powitana w domu

Wszystkie eksponaty wracają teraz do swojego domu, gdzie będą na nowo udostępniane publiczności w znacznie większej liczbie – napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas czwartkowego otwarcia Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Placówka powraca na kulturalną mapę po dekadzie przerwy. Kolekcja dzieł i budynki zostały przed kilku laty zakupione od rodziny Czartoryskich przez państwo polskie.

Jak podkreślił Duda w liście odczytanym przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika, „nie sposób w kilku słowach omówić znaczenia tej jedynej w swoim rodzaju kolekcji dla historii kultury polskiej”.



– Jest ona zarazem świadectwem dziejów Rzeczypospolitej, zbiorem dokumentów o wyjątkowej wartości – takich, jak akt hołdu pruskiego, arcydzieł sztuki europejskiej, na czele z „Damą z gronostajem” Leonarda i „Krajobrazem z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta, zabytkowych szat, precjozów i pamiątek królewskich, kanclerskich i hetmańskich, także dzieł sztuki orientalnej z różnych rejonów Azji – przypomniał Duda.



Prezydent podkreślił, że „wszystkie te eksponaty wracają teraz do swojego domu, gdzie będą na nowo udostępniane publiczności w znacznie większej liczbie, dzięki zmodernizowaniu i poszerzeniu przestrzeni wystawienniczej”.



Duda podziękował w liście ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu za „determinację i śmiałość w podjęciu koniecznych decyzji”, dzięki którym „bezcenna kolekcja” trafiła do skarbu państwa. Pogratulował także dyrektorowi MNK Andrzejowi Betlejowi, konserwatorom i wszystkim pracownikom tej instytucji.



Trzy tysiące obiektów



Muzeum Książąt Czartoryskich, będące oddziałem krakowskiego Muzeum Narodowego, zostało otwarte w roku 500-lecia śmierci da Vinci, po niemal dziesięcioletniej przerwie spowodowanej remontem konserwatorskim. Pod koniec 2016 r. polskie państwo kupiło za 100 mln euro od rodziny Czartoryskich budynki i kolekcję dzieł, które będą prezentowane odwiedzającym placówkę. Goście zobaczą ponad trzy tysiące obiektów.



Jak zaznaczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, w niecałe trzy lata od momentu zakupu kolekcji Czartoryskich przez Skarb Państwa „możemy zaprezentować kolekcję w jej domu”.

– Udało się bardzo sprawnie, profesjonalnie przeprowadzić absolutnie generalne odnowienie Muzeum Czartoryskich i w tej chwili kolekcja może być zaprezentowana wszystkim chętnym – mówił.Minister kultury przypomniał, że państwo polskie wraz z kolekcją zakupiło w grudniu 2016 r. także roszczenia, czyli ewentualne odnalezione w przyszłości zagubione dzieła z kolekcji, w tym „Portret młodzieńca” Rafaela Santi z Urbino.

„Lady is back” – mówił minister o „Damie z gronostajem” Leonarda da Vinci, nawiązując także do kampanii promującej otwarcie muzeum. W rozmowie z dziennikarzami Piotr Gliński wyznał, że jest w tym dziele „zakochany”. – Nawet moja żona jest zazdrosna – żartował. Dodał, że obiekty tej klasy, co „Dama”, nie podróżują.



Kolekcja dzieł w Muzeum Książąt Czartoryskich będzie od dzisiaj ważnym punktem na kulturalnej mapie Polski; wierzę też, że szybko odzyska swą międzynarodową renomę – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez wicepremiera Piotra Glińskiego.



Premier: Kolekcja zajmuje wyjątkowe miejsce w historii Polski



„We wspaniale odrestaurowanym Pałacu Czartoryskich mamy dziś okazję podziwiać unikatową historyczną kolekcję, którą w 1801 roku zapoczątkowała księżna Izabela. Uczyniła to w czasach, gdy Polska utraciła niepodległość i podsumowała swoje czyny słowami: »Ojczyzno, nie mogłam Cię bronić. Niech Cię przynajmniej uwiecznię«” – przypomniał słowa księżnej Morawiecki w liście.



„Światowa klasa zbiorów muzealnych i ich dramatyczne losy sprawiają, że zajmują one wyjątkowe miejsce w naszej historii. Od zarania stanowiły skarbnicę naszych narodowych świętości, a także były świadectwem ścisłego związku ze światowym dziedzictwem” – podkreślił szef rządu.

źródło: TVP Info, PAP

Dla zwiedzających muzeum będzie otwarte od piątku 20 grudnia.