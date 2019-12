„Alarm!”: Julka ma 5 miesięcy i guz w sercu. Pomóżmy jej wrócić do zdrowia

Julka ma 5 miesięcy i 5-centymetrowego guza w sercu. Ratunkiem jest operacja w Bostonie. Jej koszt to 2 mln zł, które trzeba zebrać do połowy stycznia. Pomóżmy Julce wrócić do zdrowia.

Już przed narodzinami – podczas ostatniego USG ciążowego – lekarze z Bydgoszczy dopatrzyli się guza w sercu dziecka. Wiedzieli, że poród będzie trudny, dlatego ciężarną skierowano do szpitala w Gdańsku. Tam w lipcu br. na świat przyszła Julia. Zaraz po narodzinach została przetransportowana do szpitala w Warszawie.



Dziewczynkę poddano eksperymentalnej terapii lekowej. Kuracja miała zniszczyć guza, jednak leczenie nie przyniosło efektu. Arytmie serca i częstoskurcze nie mijają. Guz zajmuje ponad 80 procent lewej komory serca dziecka.



Polscy lekarze rozkładają ręce. Ratunek jest możliwy, ale w Stanach Zjednoczonych. Lekarze z Bostonu prowadzą specjalny program leczenia guzów serca i mają na swoim koncie kilkadziesiąt podobnych operacji. Wszystkie zakończone sukcesem.

Podobnie ma być z Julką, która została zakwalifikowana do tego programu, tyle że koszt operacji, transportu medycznego do USA oraz opieki medycznej to w sumie 2 mln złotych. Kwota ta jest nieosiągalna dla rodziców dziecka.Ważny jest też czas – operację trzeba przeprowadzić w lutym 2020, a zbiórkę zakończyć do połowy stycznia. Każdy kolejny częstoskurcz to ogromne ryzyko.