Opozycja straszy dyktaturą, ale nie głosuje. „Może ktoś poleciał na Maderę”

Z powodu nieobecności posłów Prawa i Sprawiedliwości przedstawiciele opozycji mogliby wygrać dwa głosowania związane z reformą sądownictwa. Mogliby, bo choć politycy KO, Lewicy i PSL mówią o zbliżającym się polexicie, to 27 z nich nie wzięło udziału w czwartek w porannych głosowaniach. – Może trzeba sprawdzić, czy ktoś na Maderę nie poleciał odpocząć i opalić się. Pamiętamy Ryszarda Petru, który w środku „puczu” wybrał wakacje. Opozycja, która straszy Polaków, że zbliża się dyktatura i zlikwidujemy niezależne sądownictwo, jest niepoważna – powiedział portalowi tvp.info wiceminister cyfryzacji i poseł PiS Adam Andruszkiewicz.

W głosowaniu nad uzupełnieniem porządku obrad o projekt PiS ws. zmian w sądownictwie nie wzięło udziału 66 posłów, w tym 34 z PiS, 11 z KO, 12 z Lewicy i 7 z PSL-Kukiz'15. Opozycja przegrała też drugie głosowanie. Domagała się, żeby debata dotycząca projektu o sądach powszechnych i Sędzie Najwyższym trwała dłużej aniżeli 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół. Przez nieobecność posłów KO, Lewicy i PSL-Kukiz'15 stało się to niemożliwe.



Szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział, że na nieobecnych zostaną nałożone kary finansowe w wysokości 1000 zł. Na podobny ruch zdecydował się sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek. Kary mają zostać przeznaczone na cele charytatywne.



– Jesteśmy w parlamencie po 4-letniej przerwie, więc być może niektórzy posłowie są rozkojarzeni, ale usprawiedliwienia na to nie ma. Tym bardziej, że byliśmy wczoraj na manifestacji w obronie sądów. Obowiązkiem całego klubu było tutaj być – stwierdził Wieczorek.



Nieobecni posłowie robią wszystko, żeby wyjaśnić swoje zachowanie niezadowolonym wyborcom. – Z powodów rodzinnych musiałam pilnie wrócić na noc do domu. Wczoraj wieczorem zgłaszałam w Klubie, że nie mogę być rano na 10 w Sejmie. Uważam, że ustawa kagańcowa nie powinna być nigdy uchwalona – napisała na Twitterze Jagna Marczułajtis-Walczak.



Internauci przypomnieli jednak posłance KO, że kilka godzin wcześniej zamieściła na portalu zdjęcie czarnego kota z podpisem: „Beze mnie nie pojedziesz nigdzie #kotrządzi”. Wpis po wielu głosach krytyki zniknął z Twittera.



– Szanowni Państwo, powód mojej absencji na dzisiejszym głosowaniu to pobyt poza granicami kraju. Od trzech dni przebywam z rodziną na urlopie świątecznym. Proszę o zrozumienie. Nie jest to lekceważenie obowiązków poselskich, tylko chęć wynagrodzenia rodzinie wielu nieobecności – bronił się z kolei na Twitterze poseł KO Grzegorz Napieralski.



– Przepraszam wszystkich moich wyborców. Pragnę wyrazić głębokie uznanie dla protestujących, którzy wyszli wczoraj na ulice. Dołożę wszelkich starań w przyszłości, by przystosować się w jak największym stopniu do absurdalnych standardów pracy Sejmu, fundowanych nam przez PiS – dodał Napieralski.

#wieszwiecej Polub nas

Koledzy i koleżanki nieobecnych na sali posłów KO nie kryją rozczarowania. – Te osoby zrobiły bardzo źle nie usprawiedliwiając swojej nieobecności. Takie zachowania nie powinny mieć miejsca. Oni powinni tam być – mówił nam poseł KO Arkadiusz Marchewka.



Parlamentarzyści KO, którzy nie pojawili się na porannych głosowaniach unikali kontaktu z dziennikarzami, choć niektórzy później długo przysłuchiwali się debacie o sądownictwie na sali plenarnej. Na przykład Joanna Kluzik-Rostkowska, która nie odbierała telefonu. – Wszystko, co było do powiedzenia, już powiedziałem na Facebooku – napisał z kolei w SMS-ie Paweł Poncyljusz.



– Bardzo przepraszam wszystkich za nieobecność na porannym głosowaniu. Zostałem ukarany przez klub KO karą finansową 1000 zł. Mam nadzieję, że więcej mi się takie spóźnienie nie zdarzy. Dołożę wszelkich starań, by być jeszcze bardziej sumiennym w obecności na głosowaniach. Mój błąd – czytamy we wpisie internetowym posła KO.



Zupełnie inaczej do sprawy podeszła Lewica. Jej przedstawiciele nie chowali się przed kamerami. – Nic tego nie usprawiedliwia. Oczywiście to mój błąd. Nie wiedziałem o tym, że będą rano głosowania – mówił poseł Andrzej Rozenek.



Czy nieobecność na głosowaniach w sprawie sądownictwa może świadczyć o braku determinacji opozycji w tej sprawie? – Chyba się pan myli. Ja jestem zdeterminowany. To było głosowanie, które rzeczywiście powinniśmy wygrać. Niestety, ja w tym wypadku zawiodłem, bo spóźniłem się – odpowiedział Rozenek.



– Bardzo mi przykro z tego powodu, biję się w piersi, przepraszam. Myślę jednak, że PiS i tak wprowadziłby ten punkt do porządku obrad. Zadecydowały przyczyny losowe związane z opieką nad dziećmi. Żałuję. Opozycja mogłaby wygrać to głosowanie. To byłby symboliczny znak przeciwko ustawom PiS-u – stwierdził Maciej Gdula z Lewicy.

Poseł Marcin Kulasek tłumaczy się natomiast problemami technicznymi. – Przy tym drugim głosowaniu wystąpiła awaria mojej karty. Przerwałem głosowanie, podszedłem do stanowiska i poprosiłem o sprawdzenie mojej karty. Karta została sprawdzona i naprawiona, ale pani marszałek nie przeprowadziła ponownego głosowania – ubolewał Kulasek.



Satysfakcji nie kryją politycy PiS-u. – Widzimy wyraźnie, że opozycja lubi robić dużo dymu, a w sytuacjach, kiedy powinna być silna, zwarta i gotowa, to nie ma tej siły i gotowości – mówił senator PiS Jan Maria Jackowski.



– Niech różne kluby wprowadzają kary finansowe. Ja miałem ważnego gościa i nie mogłem być – tłumaczył się z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Nie odpowiedział jednak, jakiego gościa przyjmował.



– Obowiązki poselskie. Miałem wcześniej uzgodniony zespół parlamentarny do spraw ochrony zwierząt i praw właścicieli zwierząt. Przyjechało około 40 osób i prowadziłem ten zespół – stwierdził poseł Jarosław Sachajko z Kukiz'15.



Politycy PiS-u mówią o słabej organizacji opozycji. – Na opozycji panuje chaos, bałagan. To jest konglomerat różnych formacji, partii, mniejszych ugrupowań. Widać, że te formacje muszą się jeszcze dużo nauczyć – powiedział poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.