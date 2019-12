Publicysta: Trzecia władza należy do sądów, a nie sędziów na ulicach czy w telewizjach

Oczywistym jest, że większość sejmowa nie tylko może, ale ma też obowiązek reformować sądownictwo – komentuje spór wokół projektu nowelizacji ustaw sądowych Marek Domagalski z „Rzeczpospolitej”. Z kolei Jacek Karnowski z tygodnika „Sieci” stwierdził, że celem protestujących przeciw zmianom sędziów jest „władza nad Polską”. Publicyści, goście programu „O co chodzi” w TVP Info zgodnie twierdzą jednak, że Prawo i Sprawiedliwość w tej reformie sądów nie uniknęło błędów.

– Być może można było ją mniej radykalnie rozpocząć i sprawniej prowadzić; być może znaleźć jakieś porozumienie z częścią sędziów, bo nie wierzę w monolit (tej grupy – red.) – ocenił Marek Domagalski. Publicysta „Rzeczpospolitej” wskazał również, że sędziowie to „dziesięciotysięczna armia”, która ma także sprzymierzeńców.



Zdaniem Jacka Karnowskiego reformy tej wagi, jak ta dotycząca wymiaru sprawiedliwości, trzeba przeprowadzać „sprawnie, szybko i do końca”.



– Nie można ich zbytnio przewlekać. Instytucje unijne są uruchamiane, jest taka presja, której później się już nie przełamuje – stwierdził dziennikarz. Zaznaczył jednak, że obecnie nie jest to już tylko kwestia samej reformy wymiaru sprawiedliwości, ale „dziś ta ustawa broni elementarnej spójności państwa polskiego”.

– Broni naszej suwerenności w tym sensie, że to prezydent PR mianuje sędziów i pan „sędzia X” nie może powiedzieć, że „sędzia Y” nie jest sędzią – powiedział Karnowski i dodał, że jeśli się na to zgodzimy, to „cofniemy się pod względem anarchii do XVIII wieku”.

Marek Domagalski zwrócił uwagę na jeszcze inną rzecz.



– Konstytucja nie mówi o sędziach gremialnie, tylko o sądach: że trzecia władza należy do sądów, czyli tam, gdzie siedzi za stołem sędziowskim trzech czy czterech sędziów i wydają wyroki, a nie kiedy są na ulicy, w telewizji, czy wygłaszają jakieś memoranda – stwierdził dziennikarz „Rzeczpospolitej”.



Jego zdaniem zbliżamy się do „batalii”, w której władza polityczna musi postawić „kropkę nad i”. – Wydaje mi się, że ta ustawa ma temu służyć – dodał.