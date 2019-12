Putin dał do zrozumienia, że nie będzie już ubiegał się o urząd prezydenta

Zdaniem prezydenta Rosji Władimira Putina możliwa byłaby zmiana w konstytucji kraju, dotycząca liczby kadencji prezydenckich. Putin powiedział w czwartek, że z formuły o maksymalnie dwóch kadencjach z rzędu można byłoby usunąć słowa „z rzędu".

Rosyjski prezydent wypowiadał się na ten temat na dorocznej konferencji prasowej dla mediów rosyjskich i zagranicznych. Putin wspomniał, że sam po dwóch kadencjach prezydenckich odszedł z urzędu, a potem powrócił na Kreml – zgodnie z konstytucją, ponieważ nie była to kolejna kadencja z rzędu. Ocenił, że sformułowanie o dwóch kadencjach z rzędu „deprymuje niektórych politologów” i działaczy. – Można byłoby to usunąć – uznał.



Zaznaczył także, że rozumie te partie polityczne, które chcą rozszerzenia pełnomocnictw parlamentu. Na pytanie, czy należałoby wprowadzić do konstytucji zmiany w celu nowego podziału kompetencji między parlamentem, rządem i prezydentem, odparł, że są mu znane dyskusje na ten temat. Jednak można byłoby to zrobić – jedynie po dobrym przygotowaniu i głębokiej dyskusji w społeczeństwie – zastrzegł. Podkreślił, że „nie należy przyjmować nowej konstytucji”.



Kwestia ewentualnych zmian w konstytucji postrzegana jest w Rosji w kontekście obecnej, drugiej z rzędu, kadencji prezydenckiej Putina. Większość komentatorów uważa, że po jej zakończeniu w 2024 roku rosyjski przywódca pozostanie wpływową osobą w państwie i część politologów sądzi, że drogą do tego mogłaby być modyfikacja konstytucji. Putin mówił dotąd, że nie zamierza zmieniać ustawy zasadniczej.



Proszony o podsumowanie swych rządów, Putin, który pierwszy raz został prezydentem w 2000 roku, przekonywał, że dzisiejsza Rosja jest zupełnie innym krajem, niż przed 20 laty. Jest stabilna wewnętrznie, ma „zupełnie inną” gospodarkę i siły zbrojne należące do jednych z najbardziej rozwiniętych technologicznie na świecie – ocenił.

#wieszwiecej Polub nas

Powtórzył często wypowiadaną ocenę, że rosyjska gospodarka zaadaptowała się do sankcji zachodnich. Zapowiedział, że Moskwa odpowiadać będzie analogicznie na restrykcje podejmowane w stosunku do niej przez Stany Zjednoczone.



Zapewnił zarazem, że Rosja opowiada się za poprawieniem stosunków z USA i będzie dążyć w tym kierunku „niezależnie od tego, kto zasiada w Białym Domu”. Postawienie w stan oskarżenia w Izbie Reprezentantów prezydenta USA Donalda Trumpa odbywa się – według Putina – „pod zmyślonymi pretekstami” i jest kontynuacją „wewnętrznej walki politycznej”.



Rosyjski prezydent wyraził wątpliwość, by oskarżenia zostały poparte w Senacie. – Nie jestem przekonany, że kadencja Trumpa się kończy – podkreślił.



Zarzucił Stanom Zjednoczonym, że nie odpowiedziały na propozycje Moskwy w sferze bezpieczeństwa i ostrzegł, że jeśli rosyjsko-amerykański układ rozbrojeniowy Nowy START nie zostanie przedłużony, to nie będzie porozumień, jakie powstrzymywałyby wyścig zbrojeń.



Zaznaczył, że Rosja nie planuje sojuszu wojskowego z Chinami. System wczesnego ostrzegania przed pociskami rakietowymi, w którego stworzeniu Moskwa pomaga Chinom, ma wyłącznie obronny charakter – zapewnił Putin.

Władimir Putin rozpoczyna swoją czwartą kadencję Władimir Putin został w poniedziałek zaprzysiężony na prezydenta Federacji Rosyjskiej podczas uroczystości w Wielkim Pałacu Kremlowskim, dawnej... zobacz więcej

Spośród krajów sąsiednich Putin najwięcej miejsca poświęcił Ukrainie, przy czym – jak oceniają komentatorzy – powstrzymał się od ostrych komentarzy. Nie krytykował działań prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i ocenił, że istnieją pewne pozytywne rezultaty w procesie uregulowania konfliktu w Donbasie.



Zapewnił jednak, że na wschodzie Ukrainy nie ma zagranicznych wojsk, a są tam jedynie siły samoobrony tworzone przez miejscowych mieszkańców. Nalegał też na podjęcie przez władze w Kijowie „bezpośredniego dialogu z Donbasem”, czyli z prorosyjskimi separatystami. – Jeśli dojdzie do dialogu, to problem zostanie rozwiązany – oświadczył.



Zadeklarował chęć porozumienia z Ukrainą w kwestiach gazowych i utrzymania tranzytu gazu rosyjskiego przez ten kraj. Po raz pierwszy Putin wspomniał publicznie o możliwości uznania roszczeń strony ukraińskiej, wynikających z decyzji sądu arbitrażowego w Sztokholmie. – Istnieje decyzja sądowa i powinniśmy się na tym opierać – powiedział.



Putin skrytykował przyjętą we wrześniu rezolucję Parlamentu Europejskiego, dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Oświadczył, że stawianie na jednej płaszczyźnie ZSRR i Niemiec hitlerowskich jest „szczytem cynizmu”. – Totalitaryzm zasługuje na potępienie (...), można potępiać dowolnie stalinizm i ogółem totalitaryzm (...), nasz naród najbardziej ucierpiał z jego powodu, ale porównywanie stalinizmu i Niemiec faszystowskich świadczy o nieznajomości historii – oświadczył.





Według rosyjskiego prezydenta Józef Stalin „nie splamił się bezpośrednimi kontaktami” z Adolfem Hitlerem, a ZSRR jako ostatnie państwo podpisało z Niemcami hitlerowskimi pakt o nieagresji. Odnosząc się do tajnych protokołów tego paktu, których konsekwencją był rozbiór Polski, Putin oznajmił, że Polska „sama wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji”, a wojska sowieckie wkroczyły do Polski (17 września 1939 roku) „po tym, jak polski rząd utracił kontrolę nad swoimi siłami zbrojnymi” i opuścił kraj. – Nie było o tym z kim rozmawiać – oświadczył.



Putin wspomniał także, że zamierza napisać artykuł na temat wydarzeń poprzedzających II wojnę światową. Mówił o tym w kontekście przyszłorocznych obchodów w Rosji 75. rocznicy zakończenia tej wojny.



Dzień przed rozmowami z białoruskim prezydentem Alaksandrem Łukaszenką skomentował też postulaty Mińska o zapewnieniu Białorusi ceny gazu na poziomie cen wewnętrznych w Rosji. Aby taka ulgowa stawka dla Białorusi była możliwa, potrzebne byłyby wspólne reguły w postaci ustaw, a nawet wspólne organy ponadnarodowe – kontrolne i emisyjne – zaznaczył.

Putin powiedział, że prokuratura w Rosji nie zwracała się oficjalnie do Berlina o wydanie Zelimchana Changoszwilego – pochodzącego z Gruzji Czeczena, zabitego w sierpniu w Berlinie. Zapewnił, że były na ten temat rozmowy na szczeblu służb specjalnych. Putin nazwał Changoszwilego "krwawym zabójcą" i wytknął Berlinowi, że po niemieckiej stolicy „spacerują bandyci”.



Pytany o kontrowersyjne ustawy przyjęte w tym roku w Rosji, dotyczące m.in. sfery internetu, Putin bronił tych aktów prawnych. Zapewnił, że Rosja „nie idzie w stronę zamknięcia internetu”, a celem ustawy o tzw. suwerennym (autonomicznym) internecie jest zapobieżenie skutkom odcięcia jej od światowej sieci.



Na pytanie o możliwość uznawania w Rosji osób fizycznych za tzw. zagranicznych agentów, Putin odparł, że „każde państwo podejmuje działania na rzecz ograniczania wpływów zagranicznych".