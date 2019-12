Złodziej w lubelskim kościele. Wyniósł m.in wino mszalne

Policjantom z Lublina udało się ująć złodzieja, który ledwo co wyszedł z więzienia, a już okradł parafię. Mężczyzna miał wynieść z kościoła nagłośnienie oraz wino mszalne. Usłyszał już zarzuty.

W poniedziałek uwagę lubelskich policjantów zwrócił mężczyzna ciągnący środkiem chodnika wózek załadowany futerałami z markowym sprzętem nagłaśniającym. Podczas legitymowania okazało się, że jest to 34-letni mieszkaniec Lublina, który trzy dni wcześniej opuścił zakład karny.



Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć, skąd pochodzi posiadany przez niego sprzęt. Zapewniał funkcjonariuszy, że go nie ukradł.



Jak się jednak okazało, sprzęt został skradziony z pobliskiej parafii. Ponadto okazało się, że złodziej ukradł trzy butelki wina mszalnego: dwie wypił, a trzecią zabrał ze sobą.



Straty oszacowano na kwotę 20 tysięcy złotych.



Mężczyźnie za kradzież w warunkach recydywy grozi kara do 8,5 roku pozbawienia wolności.





#wieszwiecej Polub nas