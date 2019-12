Warszawski ratusz rozważa cięcia zajęć pozalekcyjnych

Władze stolicy analizują możliwość ograniczenia zajęć pozalekcyjnych – potwierdziła w czwartek rzecznik prasowa urzędu miasta Ewa Rogala.

O konsultacjach prowadzonych przez Biuro Edukacji stołecznej dzielnicy Białołęka w sprawie ograniczenia liczby zajęć pozalekcyjnych poinformował w ubiegłym tygodniu radny z tej dzielnicy Piotr Gozdek (PiS).



– Z informacji uzyskanych w Biurze Edukacji wynika, że dyrekcje szkół otrzymały dyspozycje dotyczące oceny możliwości rezygnacji z zajęć dodatkowych – powiedział. Podkreślił, że dzielnicowe biuro miało otrzymać polecenie w tej sprawie z ratusza.



PAP zwróciła się do służb prasowych urzędu miasta o wyjaśnienia w tej sprawie. W odpowiedzi przekazanej w czwartek Rogala napisała: „Analizujemy kwestię ewentualnych ograniczeń. 100 złotych rocznie na ucznia jednak na pewno pozostaje”.



W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Rady Warszawy dotyczącego m.in. przyszłorocznego budżetu miasta prezydent Rafał Trzaskowski przyznał, że program, w ramach którego stołeczne szkoły miały dostać po 100 zł rocznie na każdego ucznia na dodatkowe zajęcia dydaktyczne, jest zagrożony.



Zaznaczył jednak, że w przyszłym roku budżetowym będzie kontynuowany program "Warszawa dla uczniów". W jego ramach każda szkoła ma dostać po 100 zł na ucznia na sfinansowanie jego udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.



Podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej, Trzaskowski, jako kandydat na prezydenta miasta, zapowiedział dwa programy wsparcia dla uczniów. Pierwszy to „Warszawa dla ucznia”, a drugi „Warszawska Dopłata dla Ucznia”. – To moja kolejna propozycja w ramach „Programu Wspieramy Rodziny”. 100 zł na zajęcia dodatkowe dla każdego ucznia w Warszawie pozwoli wyrównać możliwości rozwoju w szkołach w każdej dzielnicy – zapowiadał w sierpniu 2018 r. na Twitterze.

