Trzy nowe pojazdy z Pesy jeżdżą na trasie Mińsk-Witebsk

Trzy nowe spalinowe zespoły trakcyjne wyprodukowane przez Pesę jeżdżą na trasie Mińsk-Witebsk – poinformował w czwartek Maciej Grześkowiak z bydgoskich zakładów. Dodał, że regularnie obsługują one przewozy w klasie biznes, oferowane przez Kolej Białoruską.

„Trzy nowe 6-członowe pojazdy spalinowe Pesa 760M od 8 grudnia regularnie obsługują przewozy w klasie biznes na linii Mińsk-Witebsk. Pokonują tę trasę w 3 godziny (bez przystanków pośrednich) lub 3 godziny i 16 minut (zatrzymując się na stacjach w Boguszewsku, Orszy, Tołoczynie i Borysowie). Kolej Białoruska planuje otworzyć kolejne tego typu połączenia wewnątrz kraju, między innymi z Mińska do Brześcia na granicy polsko-białoruskiej. W tym celu Pesa dostarczy do połowy 2020 r. jeszcze 3 pojazdy 760M” – napisał w komunikacie przesłanym mediom Grześkowiak.



Dodał, że zespoły trakcyjne wyprodukowane przez bydgoską firmę cieszą się dużą popularnością wśród pasażerów. Ich wypełnienie sięga od 70 do 100 procent.



„Przewozy realizowane przez pojazdy Pesy to zupełnie nowy standard dla klientów korzystających z usług Kolei Białoruskich. Jeden z pasażerów cytowany przez białoruski portal tut.by stwierdził, że dzięki nowym pociągom »w końcu zbliżyliśmy się do cywilizacji«. Pojazdy kursują z maksymalną prędkością 140 km/h, są wyposażone w przedziały 1. i 2. klasy, gdzie jest łącznie 300 miejsc siedzących” – poinformował Grześkowiak.

Pasażerowie podróżują w pojazdach wyposażonych w klimatyzację, mają dostęp do wi-fi, a także mogą ładować telefony komórkowe dzięki zamontowanych w nich gniazdkach. Pesa 760M ma 134 metry długości i jest obecnie najdłuższym zespołem trakcyjnym w ofercie Pesy.



„Rynek wschodni jest bardzo perspektywiczny ze względu na ogromne potrzeby wymiany taboru szynowego na nowy oraz gęstość infrastruktury kolejowej. Pierwszym szczególnym zamówieniem był dla nas kontrakt na dostawę dwóch spalinowych pojazdów inspekcyjnych 611M, wykorzystywanych przez kierownictwo Kolei Rosyjskich. (...) Poza Pesą żaden producent na świecie nie zbudował wcześniej pojazdu spalinowego o takiej mocy i konfiguracji. Od 2020 r. będą one posiadały certyfikat umożliwiający ich sprzedaż poza Białorusią dla klientów z Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu i Armenii. Pojazdami tego typu zainteresowana jest też Litwa” – wskazał dyrektor Sprzedaży Rynku Wschodniego Pesa Bydgoszcz Dariusz Skotnicki.



Pesa dostarczyła na rynki wschodnie 55 spalinowych zespołów trakcyjnych. Po białoruskich liniach jeździ ich 16, po ukraińskich 14, a po litewskich 22. W Bydgoszczy wyprodukowano też 117 tramwajów, z których 70 trafiło do Moskwy, a 47 do Kijowa.