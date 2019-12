ASF: PiS apeluje do marszałka Senatu, Jachira chce „ochrony dzików od poczęcia”

Przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości zaapelował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o potraktowanie jako pilnej specustawy dotyczącej walki z afrykańskim pomorem świń. W trakcie konferencji w Sejmie przekonywał on, że szybkie wejście w życie nowych przepisów jest bardzo ważne dla polskiej gospodarki i dla rolników. Wcześniej posłanka KO Klaudia Jachira upominała się o „ochronę dzików od poczęcia”.

Przewodniczący komisji rolnictwa, Robert Telus przypomniał, że projekt umożliwia włączenie do udziału w sanitarnym odstrzale dzików funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, którzy mają uprawnienia myśliwskie.



Wiceprzewodniczący komisji rolnictwa Ryszard Bartosik podkreślił, że sytuacja jest wyjątkowa. Zwrócił się z apelem do Senatu o sprawne przeprowadzenie prac nad nowelizacją ustawy.



Posłowie PiS złożyli we wtorek projekt zmieniający przepisy w dziewięciu innych ustawach. Pierwsze czytanie odbyło się już następnego dnia. Komisje środowiska i rolnictwa po rozpatrzeniu projektu zarekomendowały przyjęcie go przez Sejm. Posłowie opozycji zgłosili poprawki mniejszości. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt odbędzie się dzisiaj, w czwartek.



Do końca roku nie jest planowane już żadne posiedzenie Senatu. Wcześniej, na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa posłanka Platformy Obywatelskiej Klaudia Jachira odniosła się do problemu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

źródło: IAR, PAP

– W czym my, ludzie w XXI wieku, jesteśmy lepsi od tych dzików, od zwierząt? W tym, że chcemy zabijać bezbronne zwierzęta, często lochy ciężarne? Państwo tyle mówią o ochronie życia od poczęcia. To dotyczy całego gatunku ludzkiego czy całej przyrody? W czym jesteśmy lepsi? – pytała Jachira.Niemiecki kraj związkowy Brandenburgia zadeklarował niedawno, że postawi w najbliższych dniach wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej płot o długości 120 km. Bariera ma zapobiec przedostaniu się dzików zarażonych afrykańskim pomorem świń (ASF) z Polski do Niemiec.