Hobby z siekierą w roli głównej. Amerykanie wydają na nie miliony dolarów

W Stanach Zjednoczonych pojawiła się nowa, osobliwa moda, na którą mieszkańcy tego kraju w tym roku wydali miliony dolarów. Nowa pasja coraz większej rzeszy fanów to rzucanie do celu... siekierą.

Amerykańska firma płatnicza Square przeanalizowała miliony transakcji przeprowadzonych w 2018 i 2019 roku w USA i na tej podstawie oszacowała, ile pieniędzy Amerykanie wydają na rozrywki. Przy okazji tego badania okazało się, że jedną z aktywności, którą w ostatnim czasie bardzo polubili Amerykanie, jest rzucanie siekierą do celu.



W 2019 r. klienci Square wydali na ten sport 6 milionów dolarów. To o 317 proc. więcej niż w poprzednim roku. Średnia cena sesji z siekierą to 34 dolary 12 centów (niecałe 140 zł). Amerykanie organizują sobie rozgrywki z toporkami przy okazji urodzin, wieczorów kawalerskich czy integracji z kolegami z pracy.



Jeszcze większą popularnością cieszy się ten sport w Kanadzie. Zabawa, która umilała czas drwalom, gdy nudzili się wyrębem lasów, stała się prawdziwym biznesem. Działa tam nawet profesjonalna liga „miotaczy” siekier, a ich zmagania są transmitowane przez telewizję.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Zawodnicy rywalizują na specjalnie przygotowanych torach. Z odległości kilku metrów rzucają do drewnianych tarczy z namalowanymi okręgami, które są odpowiednio punktowane. Ważne, żeby w trakcie lotu toporek wykonał tylko jeden obrót, wtedy jest większa szansa, że wbije się w tarczę.