Napastnik otworzył ogień pod moskiewską siedzibą FSB. Są ofiary śmiertelne

Dwaj funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) odnieśli bardzo ciężkie rany podczas strzelaninie w centrum Moskwy – poinformowało Ministerstwo Zdrowia Rosji. Według mediów w strzelaninie w rejonie gmachu FSB śmierć poniosła co najmniej jedna osoba. – Sprawca strzelaniny został zabity, ustalana jest jego tożsamość – doniosły z kolei służby prasowe FSB, nie odnosząc się do innych ofiar strzelaniny.

Dane o ofiarach śmiertelnych, jakie podawały dotąd media, wahały się od jednej do trzech osób.



Według niektórych dniesień w napadzie uczestniczyło trzech sprawców, uzbrojonych w broń automatyczną bądź karabinek AK Saiga.



Wcześniej na portalach społecznościowych i w komunikatorach pojawiły się informacje o strzelaninie koło głównego gmachu FSB i sprawcach, którzy zabarykadowali się w jednym z budynków.



Według rosyjskich mediów służby specjalne kwalifikują strzelaninę jako akt terroru.



Do ataku w rejonie ulicy Wielka Łubianka doszło późnym popołudniem.

Heavy gunfire in Moscow near the FSB building. At least 3 people are dead due to an active shooter #Russia #Moscow pic.twitter.com/LzoiYEIjhy