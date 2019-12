„Szybki numerek” inaczej. Obsługa wyganiała klientów, gdy tylko zapłacili

Do Sądu Rejonowego we Wrocławiu trafił akt oskarżenia w sprawie fałszywego domu publicznego działającego w prywatnym mieszkaniu. Klienci, którzy chcieli skorzystać z usług seksualnych w lokalu, mieli być wyganiani przez prostytutki i ich pomocników zaraz po zapłaceniu za usługę.

Do przestępstwa miało dojść 18 maja tego roku.



Zarzuty w tej sprawie usłyszały cztery osoby: dwie kobiety i dwóch mężczyzn.



Panie zamieściły w internecie erotyczne ogłoszenie. Pierwszy ich klient miał przyjść do mieszkania i zapłacić za usługę. Następnie kobieta udająca prostytutkę wysłała go do łazienki, żeby się umył. Wtedy mieli pojawić się dwaj mężczyźni, który „wulgarnie i agresywnie nakazali opuścić „lokal” .



Podobna historia miała przydarzyć się drugiemu klientowi. Ten mówi, że agresywni mężczyźni dodatkowo grozili mu bronią, próbując wyłudzić od niego portfel oraz telefon komórkowy.



Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu. Jedna z oskarżonych kobiet uzgodniła z prokuraturą dobrowolne poddanie się karze roku więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Pozostałe osoby nie przyznają się do winy. Ich zdaniem ogłoszenie o usługach seksualnych nie było fałszywe, a to klienci niewłaściwie się zachowywali i dlatego wyproszono ich z „lokalu”.





#wieszwiecej Polub nas