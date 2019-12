Rysie na Babiej Górze. Samicę z młodymi zarejestrowała kamera

Trzy rysie, bardzo rzadkie drapieżniki w polskich górach, uchwyciła wideopułapka umieszczona w Babiogórskim Parku Narodowym – powiedział w przyrodnik z tego parku Maciej Mażul.

– Wideopułapka zarejestrowała samicę z dwójką młodych – powiedział Maciej Mażul.



Na filmie widać przebywające razem drapieżniki w zimowej scenerii Babiej Góry, w rejonie trudno dostępnym dla człowieka.



Rysie są ssakami drapieżnymi z rodziny kotowatych. Ich populacja w Polsce szacowana jest na ok. 300 osobników. Dorosły ryś może mierzyć od 100 do 150 cm. Wysokość w kłębie sięga 75 cm. Osobniki, z wyjątkiem samic z młodymi, prowadzą samotne życie. Rysie użytkują duże areały, które w górach sięgają 100–140 km kw. W Polsce są pod ścisłą ochroną.



To już kolejne niecodzienne nagranie z tego regionu. Ostatnio wideopułapki uchwyciły m.in. zabawę wilczej rodziny, niedźwiedzia oraz lisy.





