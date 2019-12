Emilewicz: na początku roku wejdą w życie ustawy korzystne dla biznesu

Od stycznia wejdzie w życie ustawa, która ma ograniczyć zatory płatnicze, i duża część Pakietu Przyjazne Prawo, a od 1 lutego – Mały ZUS Plus – powiedziała w czwartek szefowa MR Jadwiga Emilewicz. Do 1 czerwca 2020 resort zakończy prace nad pakietem proinwestycyjnym – dodała.

Rząd przyjął projekt tzw. małego ZUS-u Rząd przyjął projekt ustawy ws. tzw. Małego ZUS-u Plus. Przewiduje on obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych firm od ich dochodów. zobacz więcej

– Jak co roku w tym okresie mamy dobre wiadomości dla biznesu. Już 1 stycznia wejdzie w życie ustawa, która ma ograniczyć zatory płatnicze, oraz duża część Pakietu Przyjazne Prawo, czyli m.in. prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców oraz ułatwienia dla rzemiosła, a także – od 1 lutego – Mały ZUS Plus. A w planach na następne miesiące mamy kolejne ułatwienia dla polskich firm – mówiła, cytowana w komunikacie resortu, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.



Jak wyjśnił, celem ustawy ograniczającej zatory płatnicze, która ma wejść w życie 1 stycznia, jest wzmocnienie pozycji wierzycieli, w tym „zwłaszcza poprawa pozycji mniejszych firm”. Dodała, że dziś – według szacunków – brak zapłaty w terminie dotyka od 80 do 90 proc. przedsiębiorstw w Polsce.



– To taki model biznesowy, w którym silniejsze podmioty gospodarcze kredytują się zamiast w banku, to u swoich mniejszych podwykonawców – zaznaczyła. Wskazała, że ustawa skraca terminy płatności. – Dla administracji skróciliśmy do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury termin zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, z wyłączeniem podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi – przypomniała. Z kolei termin 60 dni ma obowiązywać w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro–, mały lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem – duży przedsiębiorca (tzw. transakcja asymetryczna). Od niezapłaconej faktury będą naliczane odsetki – dodała.



Z kolei 1 lutego przyszłego roku wejdzie w życie ustawa, która wprowadzi Mały ZUS Plus. – Podnosi ona pułap przychodowy dla przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne do 120 tys. zł w skali roku; wówczas przedsiębiorca będzie miał naliczaną składkę na ubezpieczenia społeczne od uzyskiwanych dochodów, jeśli nie przekroczą one 6 tys. zł miesięczne – mówiła.



W porównaniu z rozwiązaniem, które obowiązuje od początku tego roku, jak podkreśliła, „rozszerzamy pulę przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania do ok. 300 tys.”.

#wieszwiecej Polub nas

Uprawnieni do korzystania z Małego ZUS–u w dotychczasowej formule, jak przypominała, powinni zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 roku. – Następnie – od 1 lutego – będą mogli opłacać składki w ramach Małego ZUS–u Plus, który tego dnia wejdzie w życie – powiedziała. Dodała, że nową podstawę wymiaru składek firmy wskażą w imiennych raportach miesięcznych albo w deklaracjach rozliczeniowych składanych za luty. Z kolei przedsiębiorcy, których Mały ZUS Plus dopiero obejmie, będą mogli zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do końca lutego.



Również od początku przyszłego roku wchodzi szereg zmian z Pakietu Przyjazne Prawo. – Najciekawsza i oczekiwana zmiana to jest prawo do błędu dla początkujących, czyli tych, którzy nie dłużej niż rok prowadzą działalność gospodarczą lub wznawiają ją po okresie minimum 36 miesięcy od daty wyrejestrowania – tłumaczyła minister. Dzięki takiemu prawu „do żółtej kartki” przedsiębiorca uzyska upomnienie do czasu usunięcia nieścisłości i nie będzie z tego tytułu karany.



Emilewicz dodała, że rozwiązaniem z tego pakietu, które wejdzie w życie od 1 lipca przyszłego roku, jest tzw. VAT portowy. – To wprowadzenie rozliczania VAT–u na zasadach ogólnych, czyli do 25 dnia kolejnego miesiąca, a nie – jak ma to miejsce obecnie – do 7 dni, odkąd towar wpłynie do polskich portów – mówiła. Resort ma nadzieję, że to także zachęci importerów, aby korzystali z odpraw w naszych portach, a nie innych portach Morza Bałtyckiego czy Północnego.



Minister zapowiedziała, że w I kwartale przyszłego roku ruszą prace nad ustawą o fundacji rodzinnej. – To jest ciąg dalszy prac nad rozwiązaniami pro–sukcesyjnymi (...), poprawiającymi zdolności dziedziczenia firmy nawet w sytuacji, w której uprawnieni do dziedziczenia nie są zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej swoich rodziców – wyjaśniła. Minister liczy na zakończenie prac nad tymi przepisami do końca pierwszego semestru 2020 r.

ZUS jest gotowy do wypłat „trzynastek” Jeśli tylko pojawi się ustawa o wypłacie trzynastej emerytury, będziemy ją wdrażać; jesteśmy przygotowani – zadeklarowała rozmowie z „Super... zobacz więcej

– Przed nami także pakiet ustaw proinwestycyjnych – zapowiedziała Emilewicz. Dodała, że celem jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania poprzez rozwiązania podatkowe. Chodzi o to, by za każdą złotówkę wydaną na maszyny, urządzenia, automatyzację produkcji można było odliczyć większą kwotę od podstawy opodatkowania niż zainwestowane środki. Dodała, że jest to rozwiązanie wzorowane na uldze na badania i rozwój. – W uldze na B+R za każdą złotówkę przedsiębiorca może odliczyć 2,5 zł – przypomniała.



Zaznaczyła, że wspólnie z Ministerstwem Finansów „MR będzie pracować nad rozwiązaniem z expose premiera (Mateusza) Morawieckiego, czyli estońskim–CIT – pojawieniem się obowiązku podatkowego wtedy, kiedy przedsiębiorcy chcą wypłacać sobie dywidendę”. Emilewicz wskazała, że optymalnym rozwiązaniem byłoby, „gdyby prace na poziomie rządowym skończyły się do 1 czerwca”.



Szefowa MR mówiła, że są to rozwiązania proinwestycyjne, podnoszące płynność finansową przedsiębiorstw. – Na przyszły rok chcielibyśmy utrzymać tempo wzrostu gospodarczego na poziomie zakładanym przez premiera, czyli 2–3 proc. więcej niż strefa euro. Mam nadzieję, że za sprawą tych rozwiązań uda nam się ten cel uzyskać – wskazała.