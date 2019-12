Marka Versace stworzyła limitowaną serię piłek i rękawic bokserskich

Piłka futbolowa w cenie 200 dolarów i rękawice bokserskie za ponad 3 tys. dolarów – to najnowszy pomysł marki Versace, która wypuściła właśnie linię akcesoriów sportowych Barocco. Znak charakterystyczny to oczywiście typowe dla marki połączenie złota i czerni.

Projektowanie kompleksowe, okraszanie wszystkiego, co nas otacza znakiem firmowym lub charakterystycznym wzorem, to jednej z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów zwiększenia rozpoznawalność domu mody. Prędzej bowiem pod strzechę dotrą akcesoria niż kreacja, której cena zawiera przynajmniej cztery cyfry. Ale chodzi nie tylko o splendor.



To akcesoria towarzyszące kolekcjom, tworzone niekiedy przy okazji, przynoszą największy dochód. Zwłaszcza jeśli są dostępne w wersji nie premium, ale basic, a do tego dzięki współpracy z popularną siecią sklepów są oferowane także i tym, którzy mają mniej zasobne portfele. Bo to nie kreacje z wybiegów, ale okraszone logo drobiazgi dla każdego przynoszą wielkim markom namacalny zysk.



A że zmarły tragicznie Gianni Versace pozostawił po sobie mnóstwo szkiców, projektów zdobień i wzorów, prowadząca rodzinny biznes Donatella Versace jeszcze przez wiele lat będzie odcinać kupony od talentu brata. Zwłaszcza że minęły czasy sportowców, którzy dbali o tężyznę fizyczną i kondycję w oderwaniu od aktualnych trendów modowych.

źródło: pap

Dziś świat wielkiego sportu i wielkiej mody przenikają się nawzajem. I choć wydaje się mało prawdopodobne, że piłki z logo Versace trafią na boiska, a znani bokserzy będą używać podczas walk rękawic tej marki, to chętnych do kupienia tych sportowych akcesoriów na pewno nie zabraknie.