Pustki w ławach opozycji w Sejmie, przegrali głosowania. Budka: Będą kary finansowe

Nieobecni na porannych głosowaniach posłowie KO zostali ukarani najwyższą karą finansową – poinformował szef klubu KO Borys Budka. W głosowaniu nad uzupełnieniem porządku obrad o projekt PiS ws. zmian w sądownictwie nie wzięło udziału 66 posłów, w tym 34 z PiS, 11 z KO, 12 z Lewicy i 7 z PSL-Kukiz15. Jak wynika z regulaminu klubu KO, najwyższą karą pieniężną dla posła jest tysiąc zł.

W czwartek Sejm zajmie się projektem PiS ws. zmian w sądownictwie. Na Konwencie Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec uzupełnienia porządku obrad o ten projekt, ale w głosowaniu większość sejmowa zdecydowała, że Izba zajmie się projektem ustawy, autorstwa PiS.



Głosowało 394 posłów, za uzupełnieniem porządku obrad było 201, przeciw 193, nikt nie wstrzymał się od głosu. Udziału w głosowaniu nie wzięło 66 posłów, w tym 34 z PiS, 11 z Koalicji Obywatelskiej, 12 z Lewicy, 7 z PSL-Kukiz15 oraz 1 z Konfederacji. Za uzupełnieniem porządku obrad byli tylko posłowie PiS, wszyscy pozostali głosowali przeciw.



„Na wniosek rzecznika dyscyplinarnego nieobecni na porannych głosowaniach posłowie klubu Koalicja Obywatelska zostali ukarani przez Kolegium Klubu najwyższą karą finansową” – napisał na Twitterze Budka.



W głosowaniu z klubu KO nie wzięli udziału: Jerzy Borowczak, Joanna Frydrych, Jerzy Hardie-Douglas, Joanna Kluzik-Rostkowska, Tomasz Kostuś, Gabriela Lenartowicz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Grzegorz Napieralski, Paweł Poncyljusz, Witold Zembaczyński i Tadeusz Zwiefka.



źródło: TT, PAP

Jak wyjaśnił Budka, w późniejszej rozmowie z dziennikarzami kara opiewa na 1000 zł. – Mam nadzieję, że będzie to przestrogą dla tych, którzy dłużej śpią czy mają inne obowiązki. W takich sytuacjach opozycja bez względu na to, czy to jest klub Lewicy, PSL czy KO, musi być zmobilizowana. My – jako klub KO – pokazaliśmy, że natychmiast reagujemy – podkreślił Budka.Szef klubu KO dodał, że podczas debaty nad projketem PiS mają być obecni wszyscy posłowie KO z wyjątkiem trzech osób, które przedstawiły usprawiedliwienie. – Cała reszta ma być gotowa, ma być podczas tej debaty – mówił.Budka wyraził nadzieję, że każda z osób z opozycji, bez względu na opcję polityczną „będzie w stanie przeprosić tych wszystkich, którzy wczoraj wspierali opozycję, wspierali walkę o wolne sądy”. – Takie słowo przepraszam z ust tych, których nie było po prostu jest elementarną przyzwoitością – podkreślił Budka, nawiązując do środowych protestów przeciw zmianą w sądownictwie.