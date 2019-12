„Banda czworga”? Konfederacja z KO, Lewicą i PSL za zablokowaniem ustawy o sądach

W czasie porannego głosowania nad rozszerzeniem obrad posiedzenia Sejmu o projekt nowelizacji ustawy o sądach, tzw. ustawy o apolityczności sędziów, doszło do wspólnego głosowania wszystkich czterech partii, poza Prawem i Sprawiedliwością. Razem z politykami Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy głosowali wszyscy obecni na sali posłowie Konfederacji. Sytuacja powtórzyła się przy głosowaniu nad czasem dyskusji.

Posłowie opozycji domagali się zmiany zasad debaty nad projektem PiS nowelizacji przepisów dotyczących sędziów; chcieli wydłużenia czasu wystąpień klubowych i niesienia limitu pytań.



Padł też wniosek, by wykreślić prace nad tym projektem z porządku obrad.



Kiedy jednak przyszło do głosowania, w ławach brakowało 34 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 11 posłów Koalicji Obywatelskiej, 12 z Lewicy, a z PSL 7. Mimo nieobecności wielu parlamentarzystów PiS i zwartych szeregów opozycji - nie udało osiągnąć celu.



Wśród posłów KO, Lewica,PSL i Konfederacji nieobecni na głosowaniu byli m. in. z klubu PSL-Kukiz15: Piotr Zgorzelski i Paweł Kukiz, z Lewicy: Magdalena Biejat, Maciej Gdula, Wanda Nowicka, Andrzej Rozenek i Anna Maria Żukowska, z Konfederacji: Krzysztof Bosaki Robert Winnicki oraz z klubu Koalicji Obywatelskiej: Joanna Kluzik-Rostkowska, Grzegorz Napieralski, Paweł Poncyljusz, Witold Zembaczyński i Jagna Marczułajtis-Walczak.

Dla jasności: Powyższe głosowanie dotyczyło czasu dyskusji. To było kolejne wspólne głosowanie polityków KO, PSL, Lewicy i Konfederacji. W tym wcześniejszym (23) również doszło do koalicji Antypis https://t.co/IvxWFuYfd5 pic.twitter.com/Kbu6qNVTbC — Samuel Pereira 🇵🇱 (@SamPereira_) December 19, 2019

źródło: portal tvp.info

Złożony w ubiegłym tygodniu projekt PiS zakłada wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym.Projekt nakłada na sędziów i prokuratorów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska, w jakich stowarzyszeniach działają oraz o ewentualnie prowadzonych portalach - nawet anonimowo lub pod pseudonimem.