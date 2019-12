Kidawa-Błońska wygrała prawybory z kandydatem „w kopercie”

Małgorzata Kidawa-Błońska jest zadowolona, że Platforma Obywatelska zarządziła prawybory. Jednak przyznała w Radiu Zet, że zaskoczył ją kandydat „w kopercie”, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Kidawa-Błońska, choć wygrała z Jackiem Jaśkowiakiem, przyznała, że była zdenerwowana.



– To, że będą prawybory, ustalił zarząd i o tym wiedziałam, że takie prawybory będą. To było takie naturalne, taka forma powrotu do tradycji Platformy. Byłam tylko zaskoczona pojawieniem się kandydata w ostatniej chwili, a nie kandydata, który powiedział: tak, kandyduję – przyznała Kidawa-Błońska.



Kidawa-Błońska w trakcie wyborów do Sejmu przedstawiana była, jako kandydatka PO na premiera. Wydawać by się mogło, że zostanie jedyną przedstawicielką Platformy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Jednak pojawił się Jaśkowiak. Padło pytanie, czy nie poczuła się w ten sposób „zrobiona w konia”.

– Tak, ale to już jest też za mną. Ja uważam, że siła jest gdy patrzymy, wyciągamy wnioski. Doświadczenia z przeszłości, ale myślimy o przyszłości – powiedziała posłanka.