W latach 70. i 80. „obaliliśmy system” – mówi Rzepliński… ważny funkcjonariusz PZPR

Dwa miesiące po wyborach wróciły uliczne protesty przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Na ich czele ponownie stanął m. in. były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński. – W pokojowej rewolucji lat 70. i 80. doprowadziliśmy do tego, że zmieniliśmy system, który wydawał się za wielki, za potężny, by go obalić. A obaliliśmy go – mówił. Internauci przypominają, że ten sam Rzepliński od 1971 r. należał do PZPR, a w marcu 1981 r. awansował na I sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Czy można „obalić system”, będąc jego ważnym funkcjonariuszem? To pytanie zadają sobie internauci po wystąpieniu Andrzeja Rzeplińskiego – byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, sędziego z nadania Platformy Obywatelskiej.



– W pokojowej rewolucji lat 70. i 80. doprowadziliśmy do tego, że zmieniliśmy system, który wydawał się za wielki, za potężny, by go obalić. A obaliliśmy go. Nie wieszając i nie zabijając nikogo, nie zrzucając bomb. Nie pozwólmy, aby to wróciło – wzywał Rzepliński.

Jak rozumieć te słowa Rzeplinskiego ⬇?



✅Od 1971 roku członek PZPR

✅ W 1981 roku został pierwszym sekretarzem POP PZPR na UW.



To z kim on wtedy walczył?

