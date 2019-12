Nielegalny towar w podwójnych nogawkach, zaszyty w kurtce i w przerobionym wozie

Na przejściu granicznym w Kuźnicy celnicy zatrzymali Białorusina, który przemycał nielegalne papierosy. – Towar ukrył w przerobionych specjalnie do tego celu spodniach i kurtce – mówi portalowi tvp.info asp. Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Do przemytu przystosował także swój samochód.

46-letni Białorusin wpadł na przejściu granicznym w Kuźnicy. Podczas kontroli jego auta okazało się, że jest wyładowane nielegalnym towarem. Skrytki znajdowały się w przerobionej podłodze, bagażniku i zbiorniku paliwa. Tam zmieściło się 3 tys. nielegalnych paczek papierosów.



Kolejne 150 celnicy przejęli podczas rewizji osobistej. Przemytnik schował je pod swoim ubraniem. – Miał na sobie specjalnie przerobione spodnie z podwójnymi nogawkami i kurtkę, w której zaszył kolejne paczki – wyjaśnia nam ASP. Czarnecki.



W sumie do celniczego magazynu odwieziono kolejne 3150 nielegalnych paczek, których wartość rynkową wyceniono na 45 tys. zł.



Przeciwko Białorusinowi wszczęto sprawę karną skarbową; zarekwirowano przemycane papierosy i przemytniczy samochód. Mężczyźnie grozi wysoka grzywna.

(fot. KAS)

źródło: portal tvp.info

Czarnecki przyznaje, że choć funkcjonariusze często natykają się na przypadki, kiedy przemytnicy chowają towar pod ubraniem, to jednak takich przeróbek dawno nie widzieli. – Najczęściej przylepiają papierosy taśmami do ciała – wyjaśnia. Zdarza się, że upychają go w kalesonach.