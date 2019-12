Kidawa-Błońska uważa, że wygra debatę z prezydentem Dudą

– Wygrałaby pani debatę z Andrzejem Dudą? – zapytała Małgorzatę Kidawę-Błońską dziennikarka w Radiu Zet. – Tak, tak... – odpowiedziała kandydatka PO na urząd prezydenta RP.

– Źle pani wypada, no nie najlepiej, podczas wystąpień publicznych – oświadczyła dziennikarka.



– Wystąpienia publiczne to jedno i wiele można w kampanii poprawić. Wielu rzeczy można się nauczyć. Ale ludzie w kampanii, poza tym, czy ktoś błyskotliwie czy niebłyskotliwie występuje na debatach czy w kampaniach, także słuchają tego, co ta osoba chce. A poza tym chcą iść do osoby, z którą ma do czynienia zaufanie. Chcą wiedzieć, że oni są dla mnie ważni i mówię im prawdę. I to jest bardzo ważne, bo wystąpienia publiczne można poprawić. Byli wybitni politycy, którzy zmieniali świat, a wcale wystąpień publicznych... – tłumaczyła Kidawa-Błońska.



Prowadząca chciała się upewnić, że kandydatka PO na prezydenta wierzy w zwycięstwo w debacie z Andrzejem Dudą. – Tak, dlatego, że wiem... Jeżeli potraktujemy wkład merytoryczny i opowieść o tym, co ja bym chciała, jestem do tego przekonana – zakończyła Kidawa-Błońska.

