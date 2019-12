Dworczyk o proteście ws. sądów: W dużej mierze ma charakter polityczny

– Na tych protestach też niestety pojawili się sędziowie. A to stoi wprost w sprzeczności z tym, że każdy sędzia w Polsce powinien być apolityczny – powiedział w TVP Info Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To jego komentarz dotyczący manifestacji przeciwko reformie sądownictwa.

W środę wieczorem w różnych miastach odbyły się manifestacje przeciwko zmianom w sądownictwie.



– W dużej mierze ten protest ma charakter polityczny. Na demonstracjach widzieliśmy osoby, które od lat protestują przeciwko obecnej większości parlamentarnej, przeciwko rządowi, niezależnie, jakie są podejmowane działania – powiedział Dworczyk.



W jego opinii to normalne w demokracji, że są spory. Straszenie, że zaraz zakończy się demokracja w Polsce, uznał jednak za „nieodpowiedzialne politycznie”.



Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaapelował do konkurentów politycznych, by zachowywali się bardziej odpowiedzialnie.



– Na tych protestach też niestety pojawili się sędziowie. A to stoi wprost w sprzeczności z tym, że każdy sędzia w Polsce powinien być apolityczny. To jeden z konstytucyjnych wymogów – wskazał gość TVP Info.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Podkreślił, że projekt ma zagwarantować apolityczność.– Jest wynikiem działań niektórych sędziów, którzy próbują w Polsce zdestabilizować sytuację – powiedział i dodał, że autorzy projektu odnoszą się do francuskiej ustawy o sądach. Tam podobne przepisy funkcjonują.– Nie należy wierzyć w opowieści, że tu się dzieją jakieś niezwykłe rzeczy czy są wprowadzanie rozwiązania nieznane w innych krajach – dodał.