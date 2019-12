„Z dnia na dzień staliśmy się towarem”. Debata na temat gromadzenia danych

– To właśnie algorytmy decydują o tym, że wpisując w wyszukiwarce internetowej określone hasło, inne wyniki wyszukiwania zobaczy Polak, a inne Amerykanin. To algorytmy decydują o tym, do jakiej grupy odbiorców trafi post, który udostępniamy na Facebooku – mówił dr Maciej Kawecki z Wyższej Szkoły Bankowej w środę, podczas debaty pt. „Władza algorytmów. Nasze cyfrowe portrety, które rządzą światem”, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie. Zaproszeni przez Wyższe Szkoły Bankowe prelegenci dyskutowali na temat sposobów gromadzenia danych osobowych oraz możliwości i konsekwencji wykorzystywania ich przez firmy z całego świata.

– Parę lat temu, przy okazji odbierania nagrody Crunchie Award, Mark Zuckerberg stwierdził, że prywatność przestała być normą społeczną. Wskazywał, że świadczą o tym zachowania użytkowników Facebooka, dla których ważniejsza jest komunikacja i wymiana informacji niż ochrona swojego życia prywatnego. W ten sposób uzasadniał skandaliczną politykę prywatności Facebooka dotyczącą danych użytkowników. Nie wydaje mi się, żeby osoby, które nawiązują kontakty i budują grupy na portalach społecznościowych nie dbały o to, co dzieje się z ich danymi. Myślę, że dla większości stanowią one istotną wartość jako dobra osobiste. Problem w tym, że dane te mają też istotną wartość dla biznesu czy środowisk politycznych – stwierdziła Monika Bartczak, prawniczka specjalizująca się w ochronie prywatności, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.



Dodała: „Właściwie z dnia na dzień zostaliśmy sprofilowani i staliśmy się towarem. Tak, jesteśmy śledzeni, obserwowani, składani kawałek po kawałku. Czy wyraziliśmy na to zgodę? W większości przypadków formalnie – tak, świadomie – nie. Edukacja, świadomość i rozwaga to chyba słowa-klucze, jeśli chodzi o ochronę naszego życia prywatnego i publikowania naszych danych w sieci”.

Czy możemy nadążyć za postępem technologicznym?



Kwestia zbierania danych osobowych i ich wykorzystywania dotyczy dzisiaj każdego, kto korzysta z telefonu czy komputera, ma konta w mediach społecznościowych. Chętnie zgadzamy się na ich wykorzystywanie, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, do czego mogą posłużyć i kto finalnie będzie miał do nich dostęp. Na dodatek szybkość postępu technologicznego jest ogromnym wyzwaniem dla prawników. Muszą oni stworzyć przepisy, które będą wciąż aktualne, zawsze o krok przed rozwojem technologii, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim korzystającym z jej dobrodziejstw.



– Odpowiadając za wdrożenie RODO do polskiego porządku prawnego, jednym z największych wyzwań było dla mnie stworzenie norm prawnych, które nie będą dezaktualizowały się wraz z rozwojem technologicznym. Największym wyzwaniem jest analityka danych oparta o algorytmy, które dzisiaj kreują naszą wirtualną rzeczywistość. To właśnie algorytmy decydują o tym, że wpisując w wyszukiwarce internetowej określone hasło, inne wyniki wyszukiwania zobaczy Polak, a inne Amerykanin. To algorytmy decydują o tym, do jakiej grupy odbiorców trafi post, który udostępniamy na Facebooku - mówił dr Maciej Kawecki z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych oraz dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji w latach 2016-2019.



Przeszłość, z której musimy wyciągnąć wnioski



Odkąd „The Observer”, w 2017 r., opublikował pierwszy artykuł o Cambridge Analytica, świat wstrzymał oddech. Dzisiaj coraz głośniej mówi się o wykorzystaniu danych zgromadzonych przez CA w wyborach prezydenckich w USA i referendum w sprawie brexitu – oceniają eksperci.



Na sposoby gromadzenia danych i tworzenia na ich podstawie modelu osobowości zwraca uwagę również Michał Kosiński – psycholog społeczny i data scientist zajmujący się badaniem ludzi poprzez pozostawiane przez nich cyfrowe ślady, wykładowca Uniwersytetu Stanforda.

– Nikt z nas nie zdawał sobie sprawy z tego, że na podstawie udostępnianych przez nas danych można stworzyć portret psychologiczny. Algorytmy mogą określić nasze preferencje konsumenckie, poglądy polityczne czy orientację seksualną. Nikt nie pytał nas o zgodę na wykorzystywanie danych do wyciągania takich wniosków. Tak wrażliwe informacje w posiadaniu firm prowadzą do manipulacji naszej decyzyjności, podejmowanych wyborów, również tak ważnych, jak wybranie głowy państwa – mówił Kosiński w Warszawie.



– Ten sposób działania może prowadzić do ogromnego kryzysu zaufania społecznego i poczucia bezpieczeństwa, a także jest dużym zagrożeniem dla podstawowych założeń demokracji – dodał.



– Olga Tokarczuk w swojej mowie noblowskiej wskazała, że +internet poddany zupełnie bez refleksji procesom rynkowym i oddany graczom, monopolistom steruje gigantycznymi ilościami danych, które wykorzystywane są nie ku szerokiemu dostępowi do wiedzy, ale przeciwnie – służąc przede wszystkim programowaniu zachowań użytkowników, czego dowiedzieliśmy się po aferze Cambridge Analytica+. Warto zapamiętać te słowa, bo przez długi czas będą aktualne i będziemy musieli się mierzyć z taką właśnie rzeczywistością – spuentował Kawecki.