PKS zmiażdżył osobówkę. Kierowca zginął na miejscu

W Sobieszynie doszło do wypadku autobusu PKS z samochodem osobowym. Śmierć na miejscu poniósł 26-letni kierowca. Jadący autobusem kierowca i pasażerka nie odnieśli obrażeń.

Okoliczności zdarzenia, do którego doszło w środę wieczorem na drodze K-48 w Sobieszynie, wyjaśniają policjanci z Ryk.



Do wypadku doszło około godz. 15.30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym peugeotem 26-letni mieszkaniec powiatu łukowskiego zderzył się z wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej autobusem.



Kierujący peugeotem mimo podjętej przez zespół ratowników reanimacji zmarł na miejscu zdarzenia.



Mężczyzna, który kierował autobusem i jedna pasażerka nie ucierpieli. Kierowca był trzeźwy. „Policjanci apelują o rozwagę i szczególną ostrożność podczas poruszania się po drodze. Brawura, nadmierna prędkość i nieostrożność kierujących to główne przyczyny zdarzeń drogowych” – napisano w komunikacie.

