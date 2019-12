El Clasico: klasyk nudy i kontrowersje

„Wiele szumu i mało Klasyku” - tak opisała wczorajszy mecz Barcelony z Realem hiszpańska gazeta Sport. Trudno się z tym nie zgodzić. Za nami jedno z najnudniejszych El Clasico ostatnich lat. A najwięcej mówi się o dwóch niepodyktowanych rzutach karnych dla ekipy z Madrytu.

Mecz Barcelony z Realem zakończył się bezbramkowym remisem po raz pierwszy od 17 lat. Znane z porywającego futbolu drużyny tym razem zanudziły wyczekujących goli i porywających akcji kibiców na całym świecie.



Wystarczy powiedzieć, że po meczu najwięcej mówi się o kontrowersjach. Faktycznie, Realowi należały się dwa rzuty karne.



Chodzi o sytuację z 17. minuty, kiedy Gerard Pique wybił piłkę z linii bramkowej po główce Casemiro. Dopadł do niej Rafael Varane, który próbował przerzucił ją za siebie. Gdy się odwracał, wpadł w niego Clement Lenglet. Stoper „Królewskich” od razu padł na murawę i, jak pokazały powtórki, został zaatakowany korkami w udo.

Nothing to see. Just the marks left in Varane's leg by Lenglet kicking him down in the box#ElClasico pic.twitter.com/uAfEvN4DaM — Manahil Maryam (@queeneast16) December 18, 2019

Media społecznościowe obiegły zdjęcia nogi francuskiego obrońcą z kilkunastocentymetrową szramą na nodze.

– Na boisku miałem małe wątpliwości, ale gdy zeszliśmy do szatni i zobaczyliśmy to udo czy krwiaka, jakiego miał, to nie było już wątpliwości – powiedział w hiszpańskiej telewizji Movistar+ Casemiro.



Zupełnie inny ogląd sytuacji miał Lenglet. – Chciałem wybić piłkę głową i nadać jej odpowiedniego impetu, by daleko poleciała. Pechowo dotknąłem też nogi Varane’a. Nie jestem piłkarzem, który lubi kopać rywali. Według mnie nie był to karny, brałem udział w tej akcji i wiem, że nie chciałem faulować – przyznał w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem As zawodnik Barcelony.



Dwie minuty później znów Varane był w centrum uwagi. I znów po faulu na nim Realowi należała się jedenastka. Tym razem po rzucie rożnym za koszulkę ciągnął go Ivan Rakitić. Gwizdek sędziego wciąż milczał.



– Varane powiedział, że były dwa karne w pierwszej połowie? Szanuję go i nie muszę nic mówić. My też moglibyśmy porozmawiać o sędziowaniu, ja widziałem swoje. W polu karnym nie brakuje stykowych sytuacji. Trzeba walczyć i przepychać się przy stałych fragmentach – powiedział Rakitić.

Se han presentado dos jugadas de penalti sobre Varane y en ninguna de las dos intervino el VAR. Plancha de Lenglet al muslo, y una sujeción de Rakitic tras un tiro de esquina, la pelota ya estaba en juego. El arbitraje en España es verdaderamente penoso. #ElClasico pic.twitter.com/hM3Tf5C6mz — El Var Central �� (@ElVarCentral) December 18, 2019

– To niepokojące, że nie skorzystano z powtórek w dwóch oczywistych sytuacjach. Trudno zrozumieć, dlaczego w tego typu akcjach nie korzysta się z tego dobrodziejstwa technologii – pieklił się Emilio Butrageno, były piłkarz madryckiego klubu, a obecnie dyrektor ds. instytucjonalnych klubu. Znakomity przed laty napastnik nie mógł zrozumieć, dlaczego sędzia nie skorzystał z VAR.



Niespodziewanie rano Real zamieścił na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym dokładnie opisał obie kontrowersyjne sytuacje, jasno stawiając pytanie, czemu arbiter nie obejrzał powtórek spornych sytuacji.



Tym samym w Hiszpanii na nowo rozgorzała dyskusja o poziomie sędziowania. Na Półwyspie Iberyjskim narzeka się na arbitrów od lat. Wydawało się, że wraz z wprowadzeniem systemu VAR kontrowersji będzie mniej. Ale tak się nie stało.



– Cały czas wracamy do tej samej sprawy. Wiecie, że jesteśmy zwolennikami VAR. Rozumiemy, że technologia jest po to, by pomagać, bo nie da się widzieć wszystkiego – podsumował Butrageno.

źródło: portal tvp.info, movistar+, sport.es, as

– Wyjeżdżamy trochę wkurzeni, bo sędzia mógłby chociaż obejrzeć te akcje. Może być karny czy nie, ale obejrzenie akcji jest ważne. VAR jest od tego, by z niego korzystać. Jeśli po obejrzeniu arbiter nie gwiżdże karnego, musimy to uszanować, ale przynajmniej musi zobaczyć powtórkę – zakończył Casemiro.