Przez „biznesy” byłego esbeka ZUS stracił ponad 100 mln zł

Prokuratura regionalna we Wrocławiu ściga byłego esbeka Zdzisława Kmetkę, który uciekł do Szwajcarii i od lat pozostaje bezkarny. Zdaniem śledczych Kmetko oszukał ZUS, ponad 300 firm i 15 tysięcy ludzi na przeszło 100 mln zł – informuje „Gazeta Wrocławska”.

Były funkcjonariusz wrocławskiej bezpieki proponował przedsiębiorcom przejmowanie pracowników, a następnie ich „wydzierżawianie” jako firma outsourcingowa. W zamian biznesmeni mieli obiecane, że zaoszczędzą 40 proc. kosztów związanych z pracownikami.



Jego klientów przekonywał fakt, że różnicę dopłaca Unia Europejska.



Pierwszych współpracowników Kmetki, którzy brali udział w procederze, zatrzymano w 2013 r. Jego samego nie udało się złapać. Początkowo ukrywał się w Niemczech, potem się przeniósł do Szwajcarii.



Prokuratura regionalna we Wrocławiu wydała wniosek o ekstradycję do władz szwajcarskich, który nie został wykonany.

Jak podaje „Gazeta Wrocławska”, śledczym bardzo zależało, żeby sprawę zakończyć, kiedy mózg przekrętu trafi do Polski i będzie można go postawić przed sądem razem z resztą podejrzanych w tej sprawie. Niedawno dali za wygraną.



Akt oskarżenia wspólników Kmetki trafić ma do sądu najwcześniej w marcu.