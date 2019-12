Na święta do centrum Moskwy tylko przez bramki

W okresie Świąt i Nowego Roku w ścisłym centrum Moskwy obowiązywać będzie specjalny system dostępu. W okolice Placu Czerwonego i Kremla nie wpuszczani będą ludzie pod wpływem alkoholu, z butelkami z napojami, materiałami pirotechnicznymi oraz z bronią.

Jak podało rosyjskie Radio Sputnik, czasie od 31 grudnia do 5 stycznia w centralnej części miasta powstanie przestrzeń, do której wprowadzono specjalny system dostępu dla mieszkańców i turystów.



„Wejście będzie możliwe przez obowiązkowe punkty kontrolne. Należy liczyć się z przeszukaniem” – napisano w komunikacie merostwa Moskwy.



Władze stolicy zwracają uwagę, że nie będzie możliwy wjazd do centrum samochodami prywatnymi. Zaleca się korzystanie z transportu publicznego.

#wieszwiecej Polub nas