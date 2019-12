Socha o pornografii wśród dzieci: Dane są przerażające

– 60 proc. chłopców i jedna czwarta dziewcząt w wieku gimnazjalnym miało styczność z pornografią. 11 proc. chłopców w tym wieku regularnie oglądają pornografię – powiedziała w programie „Kwadrans polityczny” Barbara Socha, pełnomocniczka rządu ds. ds. polityki demograficznej.

Rząd chce ograniczyć dostęp dzieci do pornografii.



– Poziom uzależnienia i skala zjawiska jest większa niż w przypadków alkoholu – powiedziała, z którym problem ma 9 proc. młodych chłopców.



– To są bardzo brutalne filmy, które powodują bardzo szkodliwe zmiany w mózgu – wyjaśniała. Podkreśliła, że dlatego ważne jest, by ustawa chroniąca dzieci przed pornografią szybko weszła w życie.



Socha wyjaśniła, że projekt ustawy już jest.



– Jest tam jednak kilka kwestii, które wymagają dopracowania, m.in. rozwiązania techniczne, które stoją za skuteczną weryfikacją wieku – dodała. Wskazała, że najbardziej popularnym sposobem na skuteczną weryfikację wieku jest weryfikacja przy użyciu karty kredytowej.

źródło: TVP 1

Socha była też pytana o rezolucję Parlamentu Europejskiego potępiającą dyskryminację i mowę nienawiści wobec osób LGBTI. Przyznała, że nie słyszała o prawie dyskryminującym w Polsce takie osoby.– Wręcz przeciwnie. Widzimy z różnych stron raporty i dane przekrojowe, które pokazują, że ogromne pieniądze płyną do tych organizacji. A co one z tymi pieniędzmi robią, to widzimy na przykładzie Warszawy, jakie są próby wchodzenia do szkół – mówiła wskazując, że działalność tych organizacji skupia się na edukowaniu młodzieży. – Bardziej bym myślała o prawach rodziców – dodała.