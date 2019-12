Córka pacjenta Grodzkiego: Tata poszedł do gabinetu i wręczył pieniądze w kopercie

Tata był bardzo uczciwym człowiekiem i do końca nie mógł pogodzić się z tym, że musiał zapłacić za tę operację – powiedziała córka pacjenta operowanego w szpitalu w Zdunowie. Radio Szczecin dotarło do osoby, która oskarża marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. – W trakcie wizyty prof. Tomasz Grodzki zasugerował, że podejmie się operacji, ale to będzie kosztować – mówi kobieta.

Jak informuje rozgłośnia, to właśnie zeznania tej kobiety dały początek śledztwu dotyczącemu korupcji w szpitalu, którym kierował Grodzki. Prowadzi je Prokuratura Regionalna w Szczecinie.



Radio podaje, że chodzi o wydarzenia z marca 2009 r., kiedy to u mężczyzny wykryto raka płuc. „W tym czasie prof. Tomasz Grodzki rzadko operował, bo obowiązki związane z kierowaniem szpitalem oraz pełnieniem funkcji ordynatora oddziału torakochirurgii pochłaniały mnóstwo czasu. By obecny Marszałek Senatu podjął się operacji, trzeba było go do tego przekonać” – poinformowała rozgłośnia.



Pacjent i jego żona odwiedzili Grodzkiego w jego prywatnym gabinecie.

#wieszwiecej Polub nas

– Osobiście znalazłam w internecie dane ordynatora. Okazał się nim prof. Grodzki i umówiłam rodziców na wizytę do gabinetu przy Reduty Ordona. W czasie wizyty profesor zasugerował, że będzie mógł operować, ale to będzie kosztować – mówi córka mężczyzny, który – zaznacza radio – jest niezamożny i na emeryturze.Dodała, że „rodzice wahali się czy przekazać pieniądze profesorowi Grodzkiemu”.

– Tydzień później tata poszedł do gabinetu i wręczył profesorowi pieniądze w kopercie. Ja stałam na zewnątrz, czekałam na tatę. Była to kwota 2 tys. zł. Potem tata rzeczywiście był operowany przez profesora, jako pierwszy tego dnia, o 7 rano. Operacja się udała – opowiada.



Mężczyźnie wycięto nowotwór, po dwóch latach zmarł. – Tata był bardzo uczciwym człowiekiem i do końca nie mógł pogodzić się z tym, że musiał zapłacić za tę operację – mówi córka pacjenta.



Marszałek Grodzki nie odpowiedział na prośbę o komentarz do publikacji radia.