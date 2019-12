„Wyborcza” opisuje zatrzymanie CBA. Biuro: Nieprawdziwe informacje i manipulacje

„Artykuł zawiera nieprawdziwe informacje, godzące w dobre imię Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie uwzględnia również stanowiska Biura przesłanego w mailu do autora. Dodatkowo autor tekstu Piotr Żytnicki manipuluje informacją dotyczącą śledztwa związanego ze sprzeniewierzeniem majątku wielkich rozmiarów, ze szkodą dla Z Ch. Police S. A.” – napisał w oświadczeniu rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Portal tvp.info ujawnia je jako pierwszy. Sprawa dotyczy publikacji „Gazety Wyborczej”.

„Gazeta Wyborcza” napisała, że agenci CBA mieli znęcać się nad zatrzymanym w sprawie afery polickiej biznesmenem. – Gdy straciłem przytomność, polewali mnie wodą, śpiewając „Deszcze niespokojne” – relacjonował mężczyzna, który „obawia się o życie”.



„Tydzień wcześniej ktoś włamał się do mojego domu. Kiedy na parterze usłyszałem hałas, pomyślałem, że wrócili, by dokończyć kradzież. Sięgnąłem po broń myśliwską, na którą mam pozwolenie. Krzyknąłem, że jestem uzbrojony. Usłyszałem, że to CBA. Nie wiedziałem, czy to nie przebierańcy, powiedziałem: poczekajmy na przyjazd policji. Oni wciąż krzyczeli. Zostawiłem broń na łóżku i wyszedłem z pokoju. Stałem z podniesionymi rękami. Oślepiło mnie światło i padł strzał z paralizatora. Rzucili granaty hukowe i obezwładnili mnie” – opisuje.



Twierdzi też, że rażono go paralizatorem, bito, zakładano opaskę na oczy.

Na publikację „GW” zareagowało CBA. Rzecznik Biura w oświadczeniu napisał, że „Zakłady Chemiczne Police straciły tylko w tym wątku śledztwa ponad 87 mln zł przy zawarciu i wykonywaniu umowy sprzedaży akcji senegalskiej spółki African Investment Group S.A.”.



Dodaje, że w toku prowadzonych czynności zgromadzono obszerny materiał dowodowy wskazujący na podejrzenie popełnienia oszustwa przy transakcji związanej z zakupem akcji African Investment Group S.A.



„Wszystko wskazuje na to, że m. in. zawyżono wartość spółki na potrzeby dokonanej transakcji. Do tej sprawy agenci Biura zatrzymali 4 osoby związane z działalnością wrocławskiej firmy handlowo-inwestycyjnej, która zbywała akcje African Investment Group. Podczas prowadzenia śledztwa ustalono, że rzekome kopalnie należące do AIG były »wydmuszką«. Jedna z nich nie istniała, a druga była kompletnie wyeksploatowana. Wrocławska firma pośrednicząca między Policami a senegalską spółką funkcjonowała jedynie po to, by wyprowadzić z Polic 100 milionów dolarów” – napisał.



Podkreślił, że CBA – na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 3 – „ma prawo zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego”. „Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działając na podstawie art. 15 ust. 1. ustawy o CBA z 9 czerwca 2006 r., mają prawo użyć środków przymusu bezpośredniego” – przypomniał.

Oznajmił, że faktycznie podczas zatrzymania osoby wskazanej w tekście „GW”, funkcjonariusze użyli paralizatora. „Było to spowodowane agresywnym zachowaniem zatrzymywanego. Miał w rękach automatyczną broń myśliwską, która została przeładowana w chwili wejścia do mieszkania funkcjonariuszy Biura. Jan B. nie reagował na polecenia funkcjonariuszy CBA i nie odłożył broni palnej. Jednocześnie nadmieniam, że nie była to jedyna broń, funkcjonariusze podczas czynności służbowych zabezpieczyli cały arsenał, w tym broń, na którą zatrzymany nie posiadał pozwolenia (łącznie około 4000 sztuk amunicji i 7 jednostek broni)” – podał Brodowski.



Brodowski wskazał też, że na ubraniach służbowych funkcjonariuszy realizujących zatrzymanie, były widoczne emblematy identyfikujące Służbę – CBA. „Jednocześnie werbalnie informowali oni Jana B., iż są funkcjonariuszami CBA. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze Biura standardowo okazują legitymacje służbowe. Nie było zatem potrzeby wzywania Policji w celu identyfikacji służby” – podkreślił.



Dalej rzeczni Biura napisał, że taka sytuacja została zatrzymanemu umożliwiona. „Podejrzany nie złożył zażalenia do prokuratury na sposób przeprowadzenia zatrzymania oraz jego legalności. Nie jest prawdą, że był bity i kopany” – napisał.

Brodowski opisuje, że zatrzymany stwierdził, że „jest mu słabo” i w związku z tym została wezwana karetka.



„Po wykonaniu badań ratownicy medyczni nie wnieśli uwag do stanu zdrowia zatrzymanego. Dodatkowo Jan B. na własną prośbę trafił do szpitala, gdzie lekarz nie stwierdził jakichkolwiek oznak użycia siły fizycznej. Lekarz w dokumentacji medycznej nie wniósł przeciwwskazań do konwojowania i osadzenia podejrzanego w policyjnej izbie zatrzymań” – czytamy.



„Nie jest także prawdą, aby funkcjonariusze Biura w momencie zatrzymania i konwojowania Jana B. formułowali wobec niego jakiekolwiek bezprawne groźby. Czynności związane z zatrzymaniem zostały udokumentowane przez funkcjonariuszy CBA w prokuraturze” – podał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, wyborcza.pl

Na koniec zaznaczył, że „wszelkie insynuacje i podanie nieprawdy będą skutkować podjęciem przez Biuro zdecydowanych kroków prawnych”.