CBA zatrzymało znanego adwokata i małżeństwo

Agenci CBA zatrzymali trzy osoby – znanego szczecińskiego adwokata, byłego policjanta i jego żonę – w śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych i utrudniania postępowania karnego. Portal tvp.info ustalił, że chodzi o adwokata Szymona L. Nasze informacje potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Fakt zatrzymania potwierdził portalowi tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Jak wskazał, operacji dokonali agenci z delegatury w Szczecinie.



Zatrzymani – mówi Brodowski – „w zamian za korzyści majątkowe obiecali pomoc w załatwieniu umorzenia spraw karnych a nawet w odzyskaniu prawa jazdy”. Powoływali się na wpływy w policji i w prokuraturze – ustaliło Biuro.



Jak dodaje rzecznik, w śledztwie zgromadzono obszerny materiał dowodowy, którego analiza wykazała, że jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw przez zatrzymane osoby.



Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej w Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. – Śledztwo jest rozwojowe, niewykluczone kolejne zatrzymania – zaznacza.



Rzeczniczka Prokuratury Krajowej potwierdziła nam, że zatrzymanym jest adwokat Szymon L. Dodała, że zatrzymani usłyszą zarzuty karne po doprowadzeniu do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie.

