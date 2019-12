Po pożarze lotniskowca Admirał Kuzniecow straty sięgają 95 mld rubli

Jak informują moskiewskie media, wysokość strat w wyniku pożaru na rosyjskim lotniskowcu Admirał Kuzniecow sięga 95 mld rubli czyli 1,5 mld dolarów. W pożarze, który wybuchł 12 grudnia, zginęły dwie osoby, a 14 zostało rannych.

Pierwszy o sumie strat 95 mld rubli napisał dziennik „Kommiersant”, powołując się na źródło w sztabie Floty Północnej. Kwota ta wywołała wzburzenie dowództwa, gdyż jest niemal równa obecnej wartości lotniskowca. Potem sprostowano informację, zapewniając, że skutki pożaru nie będą tak dramatyczne.



Koszt 95 mld rubli to wartość nie tylko uszkodzonych konstrukcji Admirała Kuzniecowa, ale też zniszczonego sprzętu remontowego. Szef koncernu, do którego należy stocznia prowadząca naprawy, zapewnił, że lotniskowiec niedługo wróci do służby.



Admirał Kuzniecow to jedyny rosyjski lotniskowiec i największy okręt rosyjskiej marynarki wojennej. Miał do końca 2022 r. przejść m.in. modernizację systemu instalacji elektrycznej, wyposażenia radiotechnicznego i środków obrony przeciwlotniczej.

