Początek epidemii. Ponad milion Włochów zachorowało już na grypę

Ponad milion Włochów zachorowało już na grypę od początku tego sezonu. Służba zdrowia poinformowała, że przekroczony został próg wyznaczający początek fazy epidemii. Objęła ona cały kraj.

Liczba zachorowań rośnie - informują włoskie służby medyczne. Jak podały, w tygodniu od 9 do 15 grudnia zanotowano ponad 200 tys. nowych przypadków grypy.



Z monitoringu jej przebiegu prowadzonego przez Krajowy Instytut Zdrowia wynika, że najwięcej zachorowań zanotowano wśród dzieci w wieku do pięciu lat.



Najbardziej grypa dotknęła regiony: Piemont, Lombardia, Trydent, Emilia-Romania, Umbria i Marche.



Zbliża się szczyt zachorowań - ostrzegają lekarze.



Według wcześniej przedstawionych prognoz w sezonie grypowym 2019/20 we Włoszech zachoruje mniej osób niż w ciągu dwóch poprzednich, gdy notowano po 9 mln przypadków; najwięcej od 15 lat.

źródło: pap

Jednak tegoroczne odmiany wirusa atakują mocniej i przebieg choroby może być cięższy niż w poprzednich sezonach. Najpoważniejszymi komplikacjami zagrożone są osoby starsze, które mają osłabiony układ odpornościowy.