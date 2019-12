Ukradli ponad 146 tys. paczek papierosów z magazynu celników

Trzech mężczyzn związanych m.in. z gangiem „Malwy” zostało oskarżonych przez lubelskie „pezety” Prokuratury Krajowej o kradzież w 2012 r. ponad 146 tys. paczek papierosów z magazynu celników w Dorohusku. Złodzieje zrabowali towar wart 1,4 mln zł, mimo, że obiekt był wyposażony w systemy antywłamaniowe i dozorowany przez agencję ochrony. Na ławie oskarżonych zasiądzie także paser, który kupił większość ich łupu.

Do magazynu depozytowego oddziału celnego w Dorohusku trafiała niemal cała kontrabanda przechwycona na miejscowym przejściu granicznym. W marcu 2012 r. miało się w nim znajdować nawet 2,5 mln paczek nielegalnych papierosów. Zdaniem celników budynek był dobrze zabezpieczony przed ewentualną kradzieżą czy próbą odzyskania zarekwirowanego towaru.



Magazyn znajdował się na środku dobrze oświetlonego i ogrodzonego placu. Budynek wyposażony był w antywłamaniowe drzwi i okna. Te ostatnie dodatkowo były okratowane. Magazyn był także monitorowany i wyposażony w czujki alarmowe podłączone do firmy ochroniarskiej, która co jakiś czas dozorowała teren



W nocy z 24 na 25 marca okazało się, że jednak te wszystkie zabezpieczenia to za mało dla bezczelnych złodziei. Kilka minut po godz. 2 w nocy w siedzibie firmy ochraniającej magazyn odezwał się dzwonek alarmowy. Gdy stróże przyjechali na miejsce, zastali tylko wyłamane okno antywłamaniowe i ślady buszowania w budynku. Celnicy doliczyli się ponad 146 tys. brakujących kartonów z papierosami. Nie natrafiono na żaden ślad złodziei.



Błyskawiczna kradzież



Siedem lat później zagadkę włamania do magazynu w Dorohusku rozwikłał Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Były członek gangu przemytników papierosów opowiedział, kto zorganizował akcję, brał w niej udział i w reszcie, komu sprzedano wykradzione papierosy. O kradzież z włamaniem zostali oskarżeni: Grzegorz K., Edward K. i Przemysław M.

Według nieoficjalnych informacji organizatorem akcji był Radosław M. ps. „Malwa”, późniejszy boss gangu przemycającego ogromne ilości papierosów do Polski. Gangster nie odpowie za to przestępstwo, ponieważ 20 września powiesił się w celi aresztu w Lublinie.

Przed skokiem, złodzieje kupili telefony komórkowe, aby móc być cały czas w kontakcie. Pod magazynami podjechali dwoma samochodami. Na bezczelnego wyłamali kratę w oknie, a potem zbili szybę i dostali się do budynku. Jednocześnie zasłonili czujkę antywłamaniową.



Potem część sprawców wyrzucała kartony z papierosami przez okno, a ich wspólnicy pakowali je do aut. Wykradziony towar zawieźli na jedną z posesji w pobliskiej miejscowości. Cała operacja miała im zająć kilka minut. Włamywaczom grozi teraz do 10 lat więzienia.



Na ławie oskarżonych zasiądzie także Łukasz R., który miał kupić ponad 140 tys. wykradzionych paczek papierosów.



Akt oskarżenia przeciwko całej czwórce trafił do Sądu Rejonowego w Chełmie.