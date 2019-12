Sprawcy zbiorowego gwałtu na nastolatce wyszli na wolność

Sąd w Burgos w północnej Hiszpanii zgodził się na wyjście z aresztu trzech byłych piłkarzy skazanych na 38 lat pozbawienia wolności za udział w gwałcie zbiorowym na niespełna 15-letniej dziewczynie. Wyszli za kaucją.

Skazani mężczyźni, którzy dopuścili się gwałtu w 2017 r. w mieście Aranda de Duero, zostali wypuszczeni na wolność za kaucją w wysokości 6 tys. euro.



Sędzia, orzekając wypuszczenie ich z aresztu trzech mężczyzn do czasu uprawomocnienia się wyroku, przychylił się do argumentów adwokatów skazanych. Obrońcy twierdzili, że „istnieją powody, aby skazani mogli pozostawać na wolności”, a ryzyko ich ucieczki jest niewielkie, gdyż „nie są oni obcokrajowcami”.



Wychodzących z sądu mężczyzn powitała grupa kilkudziesięciu osób, głównie przyjaciół i członków rodzin, którzy skandowali: „Oni są niewinni!”, „Nie jesteście sami!”.



Wyjście na wolność autorów zbiorowego gwałtu spotkało się z odzewem hiszpańskich organizacji praw człowieka i stowarzyszeń kobiet. Część z nich na portalach społecznościowych wezwała do organizacji masowych protestów przeciwko odstąpieniu sądu od natychmiastowej egzekucji kary.

źródło: pap

Do gwałtu na nastolatce doszło w listopadzie 2017 r. Trzech mężczyzn w wieku 19-24 lata weszło do jednego z mieszkań w Aranda de Duero i zgwałciło niespełna 15-letnią dziewczynę. Wszyscy byli wówczas zawodnikami trzecioligowego lokalnego klubu piłkarskiego Arandina CF.W czwartek podczas orzekania kary 38 lat więzienia dla każdego z agresorów sędzia prowadzący sprawę oświadczył, iż kara jest wysoka, gdyż gwałciciele działali brutalnie i z premedytacją. Przypomniał, że ich ofiara nie miała szans obrony, gdyż była nie tylko słabsza fizycznie od napastników, ale została przez nich zaskoczona podczas snu w ciemnym pomieszczeniu.Sędzia przypomniał, że dodatkową okolicznością obciążającą dla trzech gwałcicieli stanowił fakt, iż wiedzieli o niepełnoletności ofiary.