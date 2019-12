News portalu tvp.info: były sędzia Wojciech Ł. usłyszy zarzuty

Prokuratura przedstawi w piątek Wojciechowi Ł. zarzuty popełnienia dwóch przestępstw – ustalił portal tvp.info. Dotyczą one złożenia przez byłego sędziego doniesienia o przestępstwie, którego nie było i składania fałszywych zeznań. Jak ustaliliśmy, zeznania złożone przez znajomego Wojciecha Ł. stoją w sprzeczności z jego wersją, a dokładna analiza materiału dowodowego wykazała, że – wbrew jego twierdzeniom – nie doszło do nielegalnego przejęcia laptopa i hejterskich anonimowych kont sędziego Ł.

15 lutego 2016 r. w pisemnym zawiadomieniu do tejże prokuratury sędzia zwrócił się o ściganie osoby, która między 16 a 28 stycznia 2016 r. miała się podszywać pod niego na portalu społecznościowym Twitter w celu wyrządzenia mu szkody osobistej.



Jeszcze tego samego dnia zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo. Złożenie zawiadomienia nastąpiło po ukazaniu się 29 stycznia 2016 r. na portalu Kulisy24.com publikacji pt. „Zaplątany sędzia”, w której autorzy – nie wymieniając z nazwiska Wojciecha Ł. – opisywali, że znany sędzia nawiązał za pośrednictwem Twittera prywatną korespondencję z osobą, którą wziął za Tomasza Lisa i namawiał ją do przyjęcia nowej strategii w politycznej walce z rządem.



Z opinii biegłego z zakresu informatyki wynika, że nie doszło do włamania na konta, które Wojciech Ł. prowadził w portalu Twitter pod fikcyjnymi nazwiskami „Marek Matusiak” i „Krzysztof Stefaniak”. Biegły nie znalazł również śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że nieuprawnione osoby uzyskały dostęp do elektronicznych urządzeń sędziego: komputerów, tabletu iPad i telefonu iPhone.



Na dysku komputera Wojciecha Ł. biegły odnalazł zdjęcie, które zostało wykonane jego telefonem i zostało automatycznie przez usługę iCloud przesłane do zsynchronizowanego z tym telefonem komputera sędziego. Czas wykonania fotografii jest tożsamy z czasem rozmowy prowadzonej za pośrednictwem Twittera i koresponduje z jej treścią.

Sposób ustawienia aparatu wskazuje, że zdjęcie zrobił sobie osobiście Wojciech Ł. Przesłuchany w charakterze świadka znajomy sędziego zaprzeczył jednocześnie, jakoby umawiał się z nim w tym samym miejscu i czasie, który wyznaczyli Wojciechowi Ł. dziennikarze. Stoi to w sprzeczności z zeznaniami byłego sędziego, według którego pojawił się przed wskazanym przez dziennikarzy blokiem na warszawskim Wilanowie, aby odebrać książkę od znajomego.



Wnikliwa analiza materiału dowodowego wykazała, że nie doszło do nielegalnego przejęcia przez osobę trzecią kont na Twitterze prowadzonych przez Wojciecha Ł. Doprowadziło to do umorzenia w maju 2018 r. wszczętego po jego zawiadomieniu postępowania.



Dowody wskazują, że były sędzia zeznał nieprawdę



Z ustaleń śledztwa wynika, że wbrew złożonemu przez byłego sędziego zawiadomieniu o przestępstwie nie doszło do włamania do prowadzonych przez niego pod fikcyjnymi nazwiskami kont na internetowym portalu społecznościowym Twitter.



Zgromadzone dowody wskazują również, że były sędzia zeznał nieprawdę, iż to rzekomy włamywacz namawiał w internetowej korespondencji osobę, którą wziął za redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek” Tomasza Lisa, do prowadzenia antyrządowej kampanii.

I bez wiedzy byłego sędziego zrobił i wysłał za pośrednictwem Twittera jego zdjęcie.



Fotografia miała być dowodem, że właścicielem konta zarejestrowanego na fałszywe nazwisko Krzysztof Stefaniak jest właśnie Wojciech Ł. Zlecona przez prokuraturę ekspertyza z zakresu informatyki jednoznacznie wykazała, że nikt poza Wojciechem Ł. nie miał dostępu do jego urządzeń elektronicznych i kont na Twitterze.



Zeznania świadków przeczą jednocześnie wersji zdarzeń przedstawionej przez byłego sędziego. Ustalenia śledczych wskazują, że były sędzia dopuścił się czynów z art. 238 i art. 233 par. 1 kodeksu karnego, polegających na złożeniu zawiadomienia o przestępstwie, którego nie było i składaniu fałszywych zeznań. Prokurator Regionalny w Krakowie przedstawi byłemu sędziemu Wojciechowi Ł. zarzuty w sprawie popełnienia obu tych przestępstw.

#wieszwiecej Polub nas

Były sędzia Wojciech Ł. złożył 10 lutego 2016 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ustne zawiadomienie, że nieznana mu osoba włamała się na jego konta prowadzone pod fikcyjnymi nazwiskami na internetowym portalu społecznościowym Twitter i w jego imieniu prowadziła korespondencję.Afera wybuchła w końcu stycznia 2016 r., gdy portal Kulisy24.com napisał, że znany sędzia nawiązał za pośrednictwem Twittera prywatną korespondencję z osobą, którą uważał za Tomasza Lisa. Sądząc, że koresponduje z redaktorem naczelnym antyrządowego „Newsweeka”, pisał: „Panie Tomaszu! (…) Nie zorientował się pan, że walenie w to towarzystwo przynosi efekt odwrotny od zamierzonego? Sugeruję zmianę strategii”. Podpisał się: „pewien znany sędzia, chociaż z innego profilu”.

Fałszywy Tomasz Lis odpisał m.in., że „codziennie otrzymuje podobne wiadomości, traktuje je z dystansem, szczególnie te z »innego profilu«… Jeśli miałbym zgadywać… prof. Marek Safjan?”



W kolejnych wiadomościach przedstawił się jako Wojciech Ł., a więc sędzia, który w marcu 2015 r. skazał byłego szefa CBA, a obecnego ministra Mariusza Kamińskiego za walkę z korupcją. „Chłopcy w krótkich spodenkach chcą sobie wziąć kałasznikowy i bawić się nimi po pijanemu” – ostrzegał przed nowym rządem i namawiał rzekomego Lisa na spotkanie. W rzeczywistości wysyłał wiadomości do autorów dziennikarskiej prowokacji.



Dziennikarze, chcąc się upewnić, że mają do czynienia rzeczywiście z Wojciechem Ł., poprosili go o wysłanie zdjęcia. Dostali fotografię sędziego z wyjaśnieniem: „Przepraszam, jeśli rozczarowałem – ale siedzę nad uzasadnieniem wyroku w rozciągniętej koszulce”. Żeby ostatecznie potwierdzić, że ich rozmówcą jest Wojciech Ł., reporterzy zaproponowali mu spotkanie. Sędzia się zgodził i pojawił się w wyznaczonym miejscu i czasie – przed blokiem na warszawskim Wilanowie.



Wojciech Ł. był sędzią znanym m.in. z tego, że cztery lata temu orzekał w składzie sędziowskim, który skazał byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego na trzy lata więzienia; uznał m.in., że ten przekroczył uprawnienia i prowadził nielegalne działania operacyjne CBA w „aferze gruntowej”. Prezydent Andrzej Duda Kamińskiego ułaskawił.